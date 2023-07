Le feu de forêt de Dar Al Foual est fixé, les images impressionnantes de l’intervention des Canadairs

Les efforts déployés par l’ensemble des intervenants ont permis de circonscrire l’incendie qui s’est déclaré vendredi au niveau de la forêt de Dar Al Foual, relevant de la préfecture de Fahs-Anjra, au nord de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Le feu, qui a ravagé environ 35 hectares, à proximité d’un champ d’éoliennes (une dizaine de pales ont été touchées par les flammes), a été circonscrit et fixé ce samedi 1er juillet vers 13h00, apprend-on auprès des autorités locales.

Trois avions de type Canadair ont été mobilisés et ont effectué une cinquantaine de vols au-dessus de la zone touchée par les feux. Des équipes de terrain, composées d’éléments de la Protection civile, des Forces auxiliaires, de la Gendarmerie royale, des collectivités locales et du département des Eaux et forêts ont été déployées pour l’extinction de l’incendie.

Rappelons qu’il s’agit du premier feu de forêt de la saison estivale, qui survient quelques jours après l’alerte rouge émise par l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), organe qui a remplacé le Haut-commissariat aux eaux et forêts.

L’agence dirigée par Abderrahim Houmy avait en effet appelé à la plus haute vigilance à cause de la hausse inhabituelle des températures. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma fait partie des zones où le risque des feux de forêt est le plus élevé au Maroc.