Le pourtour méditerranéen en proie à des incendies violents et meurtriers

Un homme portant une protection respiratoire s'enfuit alors qu'un incendie ravage le village de Gennadi sur l'île grecque de Rhodes, dans la mer Égée, le 25 juillet 2023.. AFP or licensors

Des incendies parfois meurtriers ont éclaté, comme en Algérie, où le feu a fait au moins 34 morts depuis dimanche. Voici un état des lieux des brasiers qui consument actuellement le pourtour méditerranéen.

📷 Que ce soit en Grèce, Espagne, Algérie ou encore en Italie, les incendies se déclarent les uns après les autres dans le bassin méditerranéen au cours de ce mois de juillet 2023.



➡️ https://t.co/HSb6JS5ye0 pic.twitter.com/Ui71mibO7B — Libération (@libe) July 25, 2023

Algérie: au moins 34 morts en trois jours

En Algérie, les pompiers poursuivaient mardi soir leurs efforts pour venir à bout de 11 foyers d’incendies ayant ravagé le nord-est, après être parvenus à maîtriser la majorité des feux qui ont fait au moins 34 morts en trois jours.

Même si les soldats du feu ont pu éteindre la majorité des incendies, il reste 11 foyers dans sept wilayas (préfectures) du nord et de l’est.

Des images de médias locaux montrent des champs et des maquis en feu, des voitures calcinées et des magasins réduits en cendres.

Lire aussi : Algérie: au moins 34 morts dont 10 militaires dans de violents incendies

A Toudja, dans le nord-est, où 16 personnes ont péri, l’incendie a été presque entièrement contenu, en dépit de quelques foyers persistants. Des avions anti-incendie ont largué de l’eau pendant deux jours sur cette zone boisée, située au bord de la Méditerranée dans la wilaya de Béjaïa.

Grèce: trois décès liés aux feux

Deux pilotes d’un Canadair sont morts dans le crash de leur avion et le corps d’un homme a été retrouvé carbonisé mardi en Grèce, aux prises avec des incendies violents qui ravagent ce pays éprouvé par des températures caniculaires depuis dix jours.

L’avion bombardier d’eau s’est écrasé dans un ravin alors qu’il luttait contre un feu de forêt dans le sud de l’île d’Eubée. Des centaines de pompiers et au moins quatre avions luttaient mardi contre les flammes sur cette île proche d’Athènes.

C’est également sur cette île qu’a été retrouvé le corps carbonisé d’une troisième victime.

🇬🇷 Alors que la Grèce subit une canicule hors norme, un incendie violent, dont l'origine n'a pas été déterminée, ravage l'île de Rhodes.



En pleine période touristique, il a conduit à l'évacuation par bateaux d'environ 2 000 personnes et la mise à l'abri de 30 000 autres. pic.twitter.com/o7D1gOCNwT — Info France 2 (@infofrance2) July 23, 2023

Alors que les images des forêts et de la végétation calcinées ont bouleversé toute la Grèce, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a prévenu que la lutte contre les incendies resterait « difficile ».

Italie: trois morts en Sicile

Le sud de l’Italie est touché par une vague de chaleur avec une température de 47,6°C enregistrée lundi à Catane, en Sicile.

Les corps de deux septuagénaires ont été retrouvés carbonisés dans une maison engloutie par les flammes et une femme de 88 ans est morte près de Palerme, ont rapporté les médias mardi soir.

Lire aussi : Feux de forêt: 182 incendies signalés à l’échelle nationale du 1er janvier au 10 juillet 2023

Les pompiers siciliens ont par ailleurs lutté dans la nuit de lundi à mardi contre plusieurs incendies, dont l’un est arrivé tout près de l’aéroport de Palerme, qui a été fermé pendant plusieurs heures dans la matinée.

Le président de la région sicilienne, Renato Schifani, a indiqué vouloir demander au gouvernement, qui se réunit mercredi en conseil des ministres, de décréter l’état d’urgence sur l’île méditerranéenne.

France: incendie virulent en Haute-Corse

Les pompiers luttaient dans la nuit de mardi à mercredi contre un incendie virulent attisé par des rafales de vent menaçant trois villages en Haute-Corse, un département français situé sur l’île de Corse (sud).

🔴 DIRECT Incendies : les pompiers luttent contre un incendie virulent en Haute-Corse, "environ 300 hectares brûlés", selon le sous-préfet de Calvihttps://t.co/8Xip0DYTBR — franceinfo (@franceinfo) July 26, 2023

Les feux étaient proches de trois villages, Corbara, Pigna et Santa-Reparata-Di-Balagna et plus particulièrement de deux hameaux avec « de nombreux points sensibles, des habitations, des points religieux », selon les pompiers.

Quelque 130 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes selon un dernier bilan.