Tanger: les pompiers mobilisés pour circonscrire un incendie de forêt

Un épais nuage de fumée monte dans le ciel de Tanger. C’est vendredi, la forêt entre Souani et Hrarech est en proie aux flammes. Sur place, les éléments de la protection civile, les services des eaux et forêts et les autorités locales sont mobilisés.

L’horloge indique deux heures de l’après-midi. C’est le début d’une longue bataille. Les flammes, attisées par les vents, engloutissent la forêt de Hrarech. La rapidité de leur propagation déclenche une alerte rouge. Les autorités locales de Tanger et de la province de Fahs Anjra sont sur le pied de guerre. Les flammes sont voraces, le vent est un complice indomptable, soufflant avec une grande force. L’incendie se propage. Une forêt voisine est à son tour victime du brasier.

Sous l’œil vigilant du gouverneur de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les équipes de lutte contre l’incendie s’activent. La menace est omniprésente. Malgré l’adversité, une partie de l’incendie est rapidement maîtrisée. Cependant, la météo joue contre eux. Le combat contre les flammes n’avance pas comme espéré. Mais les efforts ne faiblissent pas.

Entre-temps, la Gendarmerie royale de Fahs Anjra a ouvert une enquête afin d’élucider les causes de l’incendie. Notons que c’est le troisième incendie de forêt dans la région depuis le jour de l’Aïd Al-Adha. Les deux premiers ont touché la forêt de Taghramt, près du port de Tanger Med, et la localité de Melloussa avec plus de 45 hectares dévastés.