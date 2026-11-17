Les champions nationaux 2026 des races Barbe et Arabe-Barbe à l’honneur à El Jadida.

Quatre jours de compétition, 300 chevaux en lice et autant de titres décernés. Le Haras national d’El Jadida a baissé le rideau, dimanche 15 novembre 2026, sur la 9ème édition du Meeting national des chevaux Barbe et Arabe-Barbe.

Organisé par la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC), en partenariat avec l’Association marocaine du cheval Barbe et Arabe-Barbe (AMCBAB), l’événement a réuni les meilleurs représentants des deux races à l’occasion des championnats nationaux 2026. Il a mis à l’honneur la qualité du cheptel national ainsi que le savoir-faire des éleveurs marocains.

Une saison de sélection rigoureuse

Ces championnats constituent le point d’orgue d’une saison de sélection particulièrement rigoureuse, ponctuée de 25 concours régionaux, dont 20 pour la race Arabe-Barbe et 5 pour la race Barbe, ainsi que de cinq finales régionales Arabe-Barbe. À El Jadida, 300 chevaux qualifiés, appartenant à 200 éleveurs, ont été départagés. Chaque race comptait 150 chevaux, répartis en dix classes d’âge et de sexe.

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À l’issue des épreuves qualificatives, les meilleurs sujets de chaque catégorie ont accédé aux championnats nationaux juniors et seniors, organisés séparément pour les femelles et pour les mâles. Les jurys ont distingué les trois meilleurs chevaux de chaque catégorie, auxquels ont été attribués les Trophées or, argent et bronze.

Les champions de la race arabe-barbe

Les journées des 12 et 13 novembre ont été consacrées à la race Arabe-Barbe. Chez les juniors femelles, le Trophée d’or est revenu à Samare Tissir, présentée par Abderrafi El Attar d’Oujda. Sawsan Lkhir, de Mohammed El Bekhiti (Jerada), a obtenu le Trophée d’argent, tandis que Rawdat Almarwa de l’El Adiyat Stud de Bouznika, a décroché le bronze.

Chez les seniors femelles, Mashhar Souss d’El Bachir Gouaaballa (Agadir), a remporté l’or. Massira II de Yassine Kassed (Bir El Jadida) a pris la médaille d’argent et, Obdira de Hassan Joughre (Agadir), celle de bronze.

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Du côté des juniors mâles, Sayf Ghayt de Yassine Kassed (El Jadida) s’est emparé du Trophée d’or. Il devance Rhali Agafay de Youssef Anajjar (Marrakech), titré en argent, et Sultan Erreda d’Abdelilah Hraoui (El Jadida) qui complète le podium avec le bronze.

Chez les seniors mâles, enfin, Hadi Ben Mahfoud d’El Houssaine Skouri (El Jadida), a obtenu l’or. Moutassader de Bouzekri Errachid (Fquih Ben Salah) a décroché l’argent, et Quayl d’Abdelmajid Ezioui (Zemamra), le bronze.

Les champions de la race Barbe

Les épreuves des 14 et 15 novembre, dédiées à la race Barbe, ont clôturé le Meeting avec la désignation des champions nationaux 2026. Chez les juniors femelles, Samar Regragua de Khalid Rajraji (Oujda) a remporté l’or. Sabhat Eljanoub d’El Bachir Gouaaballa (Agadir) a pris l’argent, et Rouhi Erouh d’Issam Bouabbadi (Béni Mellal), le bronze.

Chez les seniors femelles, Maraya JM, également de Khalid Rajraji (Oujda), s’est imposée. Qodwat Al Assil d’Abdelhadi El Khadir (Berrechid) a décroché l’argent, et Quosstantina de Mohamed Merimi (Oujda), le bronze.

Dans la catégorie des juniors mâles, Salim Essalam d’Abdessamad El Qars (Béni Mellal) a été sacré champion. Rassam Adham de Youssef Ala (Meknès) a obtenu l’argent, et Sahm Al Khayr de Mohammed Jamaleddine Nadir (El Jadida), le bronze.

Chez les mâles seniors, Kaissar Echaouia d’Abdelmajid Ezioui (Zemamra) a décroché l’or. Joulan de Yahya Nasri (Oujda) a remporté l’argent, et Quabouss Adham de Youssef Ala (Meknès), le bronze.

Les propriétaires-naisseurs à l’honneur

Fidèle à l’ambition de placer les éleveurs au cœur du dispositif, la cérémonie de consécration a également récompensé les meilleurs propriétaires-naisseurs, ceux qui contribuent directement à la qualité génétique du cheptel national.

Au-delà des primes spécifiques instaurées cette saison, des trophées dédiés ont été remis aux meilleurs propriétaires-naisseurs régionaux ainsi qu’au meilleur national des deux races.

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Le titre de meilleur naisseur national, toutes races confondues (Barbe et Arabe-Barbe), revient à Youssef Ala, de Meknès. Pour la race Arabe-Barbe, les meilleurs naisseurs régionaux sont Youssef Ala (Meknès), Abdelhadi El Khadir (El Jadida), Jelloul El Ghezouani (Oujda), Younes El Khadri (Bouznika) et El Bachir Gouaaballa (Marrakech).

Pour la race Barbe, ils sont Hassan Joughre (Marrakech), Youssef Ala (Meknès), Abdelhadi El Khadir (El Jadida), Kamal Ddine Haddioui (Bouznika) et Lahcen Kissi (Oujda).

Les réactions des responsables

Dr Malak Benamar, directrice des Haras nationaux à la SOREC, a salué les avancées techniques de la filière et l’efficacité des nouveaux critères d’évaluation:

«Le niveau des chevaux primés lors de ces championnats témoigne des progrès réalisés en matière d’amélioration génétique de nos races et du savoir-faire de nos éleveurs. Le déploiement du nouveau référentiel de jugement constitue également un outil important pour mieux accompagner les éleveurs et les propriétaires-naisseurs dans leurs efforts pour produire des chevaux de meilleure qualité, répondant aux standards de race», a-t-elle souligné.

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De son côté, Dr Younes Jari, président de l’Association marocaine du cheval Barbe et Arabe-Barbe (AMCBAB), a tenu à rendre hommage au travail de terrain des professionnels et à la dynamique du partenariat avec la SOREC:

«Derrière chaque titre remporté à El Jadida se trouvent des années de travail, de patience et de passion. Cette édition, organisée en étroite collaboration avec la SOREC, a permis de mettre en lumière l’engagement quotidien des éleveurs, acteurs essentiels de la préservation et de la transmission des races Barbe et Arabe-Barbe aux générations futures.»

À l’issue de cette 9ème édition, la SOREC et l’AMCBAB réaffirment leur engagement commun en faveur du développement des races barbe et arabe-barbe. Les deux partenaires entendent continuer à faire des concours d’élevage des leviers de progrès génétique, de valorisation des éleveurs et de développement de la filière équine marocaine.