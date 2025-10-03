La SOREC renforce ses partenariats internationaux au salon du cheval d’El Jadida

Le cheval arabe-barbe au cœur de deux conventions de la SOREC avec la Hongrie et l’Espagne.

La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) a profité de sa participation à la 16ème édition du salon du cheval d’El Jadida, qui se tient du 30 septembre au 5 octobre, pour signer deux accords stratégiques.

Renforcement du partenariat avec le Haras d’État de Szilvásvárad

La premier accord est conclu avec le Haras d’État de Szilvásvárad en Hongrie, consolidant une collaboration entamée depuis plusieurs années. Ce partenariat a pour objectif la préservation et la valorisation des traditions équestres au Maroc et en Hongrie, deux pays réputés pour leur patrimoine dans l’élevage du cheval.

L’accord-cadre prévoit notamment la promotion de races emblématiques telles que le Barbe, l’Arabe-Barbe et le Lipizzan, ainsi que le partage d’expertise en reproduction, en recherche appliquée et en innovations liées aux attelages et équipements.

La coopération s’élargit à l’Espagne avec EXPASA

Le deuxième accord est une convention-cadre de collaboration avec EXPASA Agriculture et Élevage S.M.E., S.A., entreprise publique espagnole en charge du prestigieux élevage «Cartuja-Hierro del Bocado» à Jerez de la Frontera (Cadix).

Ce partenariat couvre des domaines variés: élevage, recherche scientifique, formation et organisation d’événements culturels.

Parmi les projets envisagés, figurent l’élevage de chevaux de génétique Hierro del Bocado pour des spectacles d’art équestre au Maroc et des recherches sur la proximité génétique entre le cheval Barbe et le cheval Cartujan.

Une dynamique internationale pour le secteur équin marocain

Ces deux accords, signés respectivement par Omar Skalli, directeur général de la SOREC, Dávid Cseri, directeur du Haras d’État de Szilvásvárad, et Judit Anda Ugarte, représentante d’EXPASA, témoignent de la volonté de la SOREC d’inscrire le Maroc dans une dynamique internationale.

En multipliant les partenariats stratégiques, la SOREC ambitionne de renforcer l’élevage équin marocain, de valoriser son patrimoine et de positionner le royaume comme un acteur majeur de la coopération équestre mondiale.