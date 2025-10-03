Economie

La SOREC renforce ses partenariats internationaux au salon du cheval d’El Jadida

Le cheval arabe-barbe au cœur de deux conventions de la SOREC avec la Hongrie et l’Espagne.

Par Contenu de marque
Le 03/10/2025 à 15h36

VidéoEn marge de la 16ème édition du salon du cheval d’El Jadida, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) a conclu deux accords stratégiques avec le Haras d’État de Szilvásvárad en Hongrie et l’entreprise publique espagnole EXPASA. Ces partenariats visent à promouvoir les traditions équestres, à développer la recherche et à renforcer la coopération internationale dans le secteur équin.

La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) a profité de sa participation à la 16ème édition du salon du cheval d’El Jadida, qui se tient du 30 septembre au 5 octobre, pour signer deux accords stratégiques.

Renforcement du partenariat avec le Haras d’État de Szilvásvárad

La premier accord est conclu avec le Haras d’État de Szilvásvárad en Hongrie, consolidant une collaboration entamée depuis plusieurs années. Ce partenariat a pour objectif la préservation et la valorisation des traditions équestres au Maroc et en Hongrie, deux pays réputés pour leur patrimoine dans l’élevage du cheval.

L’accord-cadre prévoit notamment la promotion de races emblématiques telles que le Barbe, l’Arabe-Barbe et le Lipizzan, ainsi que le partage d’expertise en reproduction, en recherche appliquée et en innovations liées aux attelages et équipements.

La coopération s’élargit à l’Espagne avec EXPASA

Le deuxième accord est une convention-cadre de collaboration avec EXPASA Agriculture et Élevage S.M.E., S.A., entreprise publique espagnole en charge du prestigieux élevage «Cartuja-Hierro del Bocado» à Jerez de la Frontera (Cadix).

Ce partenariat couvre des domaines variés: élevage, recherche scientifique, formation et organisation d’événements culturels.

Parmi les projets envisagés, figurent l’élevage de chevaux de génétique Hierro del Bocado pour des spectacles d’art équestre au Maroc et des recherches sur la proximité génétique entre le cheval Barbe et le cheval Cartujan.

Une dynamique internationale pour le secteur équin marocain

Ces deux accords, signés respectivement par Omar Skalli, directeur général de la SOREC, Dávid Cseri, directeur du Haras d’État de Szilvásvárad, et Judit Anda Ugarte, représentante d’EXPASA, témoignent de la volonté de la SOREC d’inscrire le Maroc dans une dynamique internationale.

En multipliant les partenariats stratégiques, la SOREC ambitionne de renforcer l’élevage équin marocain, de valoriser son patrimoine et de positionner le royaume comme un acteur majeur de la coopération équestre mondiale.

Par Contenu de marque
Le 03/10/2025 à 15h36
#SOREC#Salon du Cheval#El Jadida#patrimoine#Espagne#Hongrie#partenariat

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Salon du cheval: la SOREC consolide l’héritage équin par des partenariats avec la Hongrie et l’Espagne

Sports

El Habib Marzak: «Le Salon du Cheval est devenu un espace de référence pour penser l’avenir de la filière équine»

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Salon du cheval: tout ce qu’il faut savoir sur la sellerie traditionnelle et la jellaba Bziouia

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Les pur-sang arabes, véritables stars du Salon du cheval d’El Jadida

Articles les plus lus

1
GenZ212: des manifestations exemplaires, condamnation unanime de la violence
2
CAN 2025: Alger rêve d’un retrait au Maroc
3
Génération Z au Maroc: entre impatience, contradictions et espoirs
4
La princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
5
GenZ212. À Casablanca, les jeunes réclament des réformes et rejettent la violence
6
Voici comment la communauté juive marocaine a célébré Yom Kippour à Casablanca
7
Algérie: le limogeage embarrassé de l’ambassadeur Kamel Bouchama après ses insultes envers Trump
8
GenZ212. Attaque contre la gendarmerie à Leqliaa: en images, récit d’une nuit où la violence a franchi toutes les lignes
Revues de presse

Voir plus