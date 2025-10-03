Salon du cheval: la SOREC consolide l’héritage équin par des partenariats avec la Hongrie et l’Espagne
VidéoLa Société royale d’encouragement du cheval (SOREC) a officialisé coup sur coup deux accords de coopération majeurs avec des puissances équestres européennes: la Hongrie et l’Espagne. Ces partenariats, signés en marge du Salon du cheval d’El Jadida, sont dédiés au partage d’expériences et à la sauvegarde et à la promotion de l’héritage équin marocain, avec un focus crucial sur la race du cheval Barbe et Arabe-Barbe.