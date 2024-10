Les pur-sang arabes, véritables stars du Salon du cheval d’El Jadida

Lors des épreuves éliminatoires du Concours international Modèles et allures , en marge du Salon du cheval d’El Jadida, mercredi 2 octobre. (K.Sabbar/Le360)

L’atmosphère était électrique, mercredi 2 octobre, dans l’arène A, où les meilleurs pur-sang arabes, venus du Maroc et d’ailleurs, ont offert une démonstration de leur élégance naturelle lors des épreuves éliminatoires au Concours international «Modèles et allures», en marge du Salon du cheval d’El Jadida.

Chaque passage semblait plus spectaculaire que le précédent, les chevaux exhibant leurs caractéristiques distinctives: petites têtes bien sculptées, grands yeux vifs et queues toujours relevées. Une prestation où chaque détail comptait, de la démarche fluide à la position parfaite de la tête, sous le regard minutieux des juges et des spectateurs attentifs.

Parmi eux, de nombreux visiteurs découvraient pour la première fois la splendeur de ces chevaux emblématiques. «Je suis venu au salon avec l’intention de découvrir de nouvelles races, mais je ne m’attendais pas à être autant attiré par les pur-sang arabes. Leur physique raffiné et leur prestance naturelle sont tout simplement fascinants», confie un visiteur, encore sous le charme du spectacle.

Ce n’est donc pas étonnant que de nombreux visiteurs, à l’image de ce passionné, se disent impressionnés: «J’aime venir au Salon du cheval pour assister aux concours exposant les différentes races, surtout les pur-sang arabes. Leur allure est incomparable. Ils semblent flotter lorsqu’ils marchent, avec une grâce que je n’ai jamais vue chez d’autres races», avoue-t-il.

Au-delà de leur allure majestueuse, les pur-sang arabes sont aussi connus pour leur endurance, une qualité qui fait d’eux des chevaux de choix pour les longues distances. Ils sont également célèbres pour la pureté de leur lignée, soigneusement préservée au fil des siècles. Et à El Jadida, cette pureté a brillé hier sous les projecteurs.