La Tbourida, passion qui anime les sorbas et enchante le public du Salon du cheval d’El Jadida

L’adrénaline était à son comble lors de la deuxième journée du Grand Prix Sa Majesté le roi Mohammed VI de Tbourida, disputée le mercredi 2 octobre, dans le cadre du 15ème Salon international du cheval d’El Jadida. Les sorbas, après des mois de préparation, ont offert un spectacle exaltant sous les yeux d’un public conquis.

Pour de nombreux cavaliers, cette compétition représente l’aboutissement de longues années de préparation. «C’est une passion qui me procure des sensations fortes indescriptibles. J’aime profondément cette discipline qui allie tradition, fierté et adrénaline», confie un participant, les yeux brillants. Cela fait deux ans qu’il se prépare pour cet événement prestigieux, et voir l’enthousiasme du public le motive plus que tout.

Comme en atteste la foule agglutinée autour du spectacle, la Tbourida ne cesse de séduire un public de plus en plus large, notamment parmi les jeunes. Et cela n’a pas échappé à un deuxième cavalier, vétéran de la compétition: «Je suis très heureux de voir que la Tbourida gagne en popularité. Les compétitions sont mieux organisées, et cela attire davantage d’attention, ce qui ne peut qu’encourager les nouvelles générations à s’y investir.»

Ce Grand Prix, qui en est à sa 7ème édition, est une vitrine de choix pour la Tbourida. La rigueur et le professionnalisme de l’organisation en font un événement de référence. «C’est une compétition de haut niveau qui met en valeur notre patrimoine et offre une visibilité exceptionnelle à la Tbourida, non seulement au Maroc mais aussi à l’international», affirme fièrement Hamid Serfak, moqaddem d’une sorba représentant la région Marrakech-Safi.

Rendez-vous pour la grande finale

Les sorbas sont jugées selon des critères bien définis par la Fédération royale marocaine des sports équestres. Leurs performances sont évaluées en fonction de l’expression cinétique (hadda), de la discipline des cavaliers, du maniement des fusils et de la synchronisation des tirs. «Ce niveau d’exigence confère à la compétition une intensité particulière, où chaque détail compte pour décrocher le prestigieux trophée», ajoute Hamid Serfak.

Le point culminant de la compétition aura lieu samedi, lors de la phase finale du Grand Prix SM le roi Mohammed VI, au cours de laquelle, après des jours d’efforts acharnés, les meilleures sorbas s’affronteront pour décrocher le titre tant convoité.