Salon du Cheval d’El Jadida: c’est parti pour le Grand Prix du roi Mohammed VI de Tbourida

Le coup d’envoi du Grand Prix du roi Mohammed VI de Tbourida a été donné le mardi 17 octobre à El Jadida, dans le cadre des activités de la 14ème édition du Salon du Cheval qui se poursuit jusqu’au 22 du même mois.

Cette compétition, durant laquelle les meilleurs escadrons (Sorbas) de Tbrourida du Maroc s’affronteront pendant 5 jours, passant par 4 étapes avant d’atteindre la phase finale, prévue le samedi 21 octobre et au terme de laquelle le gagnant du Grand Prix sera désigné. Ceux qui trôneront aux seconde et troisième places seront également connus.

Chaque escadron participant regroupe 14 cavaliers, en plus de celui qui présente les performances devant les juges, et le public attaché à l’héritage et au patrimoine de Tbourida.

La compétition comprend les exploits des cavaliers de l’escadron, sous le commandement d’un «lieutenant-colonel». La marche doit être disciplinée, le mouvement et le tir collectif unifiés et synchronisés. La tenue des cavaliers doit également être accordée. Ce sont là des critères sur lesquels se basent les membres du jury de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) pour désigner les vainqueurs durant la compétition.

Pour rappel, la 13ème édition du Salon du Cheval à El Jadida, tenue l’année dernière, avait vu la participation de plus de 700 cavaliers, 100 exposants de 40 pays, en plus de plus de 1.100 chevaux, et avait attiré plus de 220.000 visiteurs sur 7 jours. Lors de cette édition, le Grand Prix du roi Mohammed VI de Tbourida avait été remporté par des Sorbas représentant trois régions du Maroc, l’Oriental, Guelmim-Oued Noun et Béni Mellal-Khenifra.