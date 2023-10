Un événement réservé aux enfants de 3 à 99 ans: le lancement de la 14ème édition du Salon du Cheval comme si vous y étiez

El Jadida se pare de ses plus beaux atours pour la 14ème édition du Salon du Cheval, qui se déroule du 17 au 22 octobre 2023, un hymne à la richesse équestre du Maroc. Cette année, cette manifestation ne se contente pas de présenter l’élite de la filière équine nationale. Elle offre également une plongée dans la profondeur des traditions, mettant en lumière l’importance du cheval dans la culture marocaine, et ce, depuis des siècles.

En se promenant près des stands, une jeune fille, rencontrée par Le360, aux yeux émerveillés partage: «J’ai beaucoup aimé le Salon. Nous avons pu visiter plusieurs endroits ici, notamment le pavillon dédié aux régions du Maroc. J’aime beaucoup la Tbourida, c’est une composante importante de notre culture».

À quelques pas d’elle, une dame de Rabat renchérit: «Je suis venue spécialement pour cet événement. Il offre tant à découvrir! C’est un moment phare pour la valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc. Mais c’est aussi une chance inouïe de (re)découvrir la ville d’El Jadida et toute la richesse de cette filière. Les visiteurs, jeunes et moins jeunes, affluent de partout.»

Ces retours positifs ne sont pas isolés. Les participants, venus de toutes les régions du Maroc, soulignent l’excellente organisation de l’événement. «Le Salon est impeccablement organisé. C’est plus qu’un événement équestre, c’est un rassemblement culturel. Toutes les régions du Maroc y sont fièrement représentées», note l’un d’entre eux.

Le programme est riche et diversifié: des compétitions équestres de haut niveau, des ateliers pédagogiques destinés aux plus jeunes, des spectacles éblouissants et des conférences animées par des experts renommés de la scène équestre mondiale. Les visiteurs, qu’ils soient locaux ou venus de loin, sont donc invités à découvrir ou redécouvrir la Tbourida, ce spectacle équestre emblématique, ou encore le Grand Prix de SM le roi Mohammed VI. Ces événements phares attirent chaque année des milliers de spectateurs, qui viennent admirer le talent et la maîtrise des cavaliers.