À Rabat, l’Emirates Arabian Horse Global Cup 2026 célèbre l’excellence du cheval arabe

Scène de présentation d’un pur-sang arabe par son propriétaire au cœur de l’étape marocaine de l’Emirates Arabian Horse Global Cup 2026 à Rabat.

L’étape marocaine de l’Emirates Arabian Horse Global Cup, Morocco 2026, s’est achevée ce dimanche à l’Institut national du cheval prince héritier Moulay El Hassan, à Dar Essalam, à Rabat, après deux journées placées sous le signe de l’excellence du pur-sang arabe né et élevé au Maroc.

Organisé en présence de plusieurs personnalités, l’événement a notamment accueilli l’ambassadeur des Émirats arabes unis au Maroc, Al-Asri Saeed Ahmed Al-Dhaheri, ainsi que le directeur général de l’Emirates Arabian Horse Society (EAHS), Mohamed Ahmad Al Harbi.

Coorganisée par la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC), l’EAHS et l’Association royale marocaine des éleveurs de chevaux purs sang arabe (ARMECPSA), cette étape a confirmé la place du Royaume comme rendez-vous incontournable pour les éleveurs marocains de chevaux arabes de show.

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Unique étape africaine de l’EAHGC, le Morocco Breeders Show 2026 a rassemblé 179 chevaux issus de différentes villes du Royaume et appartenant à 50 éleveurs, soit une hausse de 20% du nombre de participants par rapport à l’édition 2025.

Durant deux jours, les chevaux en lice ont été départagés par un jury international selon les standards des concours de beauté équine. Les classes qualificatives ont permis de déboucher sur six championnats, mettant en avant la qualité du travail de sélection, de préparation et de valorisation mené par les éleveurs nationaux.

Ainsi la pouliche «Aya Shems», propriété de Mouhcine Bouzoubaa, a remporté la médaille d’or chez les yearling femelles, suivie de «Asayel Shems», appartenant au même propriétaire, qui s’est adjugé la médaille d’argent, tandis que la médaille de bronze est revenue à «Hiba Azahraa», propriété de Redouane Aït Rabai.

Chez les junior femelles, la victoire est revenue à «Ilaf Me», propriété de Mohamed El Atouani, devant «Siwar Bouznika», appartenant à la Garde royale de Bouznika, médaillée d’argent, alors que «Eline Me», propriété de Mohamed Amine El Atouani, a complété le podium avec la médaille de bronze.

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Chez les senior femelles, «Amira Me», propriété de Mohamed El Atouani, s’est imposée en décrochant la médaille d’or, suivie de «Layla Bouznika», de la Garde royale de Bouznika, médaillée d’argent, tandis que «Dirwate Bouznika», également de la Garde royale, a obtenu la médaille de bronze.

Le poulain «Issan Ghazal», propriété de Mustapha Benlafkih, a dominé les yearling mâles en remportant la médaille d’or, devant «Taj Bouznika», de la Garde royale de Bouznika, médaillé d’argent, et «Hazem Me», propriété de Mohamed El Atouani, qui a décroché la médaille de bronze.

Chez les junior mâles, «Yamine Me», propriété de Mohamed El Atouani, a remporté la médaille d’or, suivi de «Labib Me», propriété de Mohamed Amine El Atouani, médaillé d’argent, tandis que «Menara Wahid», propriété de Karim Benlafkih, s’est classé troisième.

Enfin, «Nihad Bouznika», étalon appartenant à la Garde royale de Bouznika, a remporté la médaille d’or chez les senior mâles, devant «Wassem Al Assil», propriété de Driss Jamai Ghazlani, médaillé d’argent, et «Osman Mb», propriété de Mustapha Benlafkih, qui complète le podium avec la médaille de bronze.

L’événement a également bénéficié d’une importante couverture médiatique internationale grâce à une retransmission en direct sur deux chaînes émiraties. Une visibilité qui a permis de faire rayonner l’étape marocaine bien au-delà du public présent à Rabat et de promouvoir le cheval arabe né et élevé au Maroc auprès des passionnés et professionnels du secteur.

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«Cette édition a pleinement confirmé la dynamique positive que connaît l’élevage marocain du cheval arabe. Avec 179 chevaux engagés, 50 éleveurs participants et 60 chevaux primés, l’étape marocaine de l’Emirates Arabian Horse Global Cup a offert une vitrine de grande qualité au savoir-faire national. Pour la SOREC, accueillir ce rendez-vous constitue à la fois une responsabilité et une fierté. Notre ambition est de continuer à accompagner les éleveurs, en particulier les petits et moyens éleveurs, et de contribuer au rayonnement des chevaux nés et élevés au Maroc sur les scènes nationale et internationale», a déclaré Omar Skalli, directeur général de la SOREC.

Au-delà de la compétition, la manifestation a aussi proposé une expérience ouverte au grand public, dans une ambiance conviviale pensée pour les familles, les passionnés et les visiteurs venus découvrir l’univers du cheval arabe. Le village enfants, les exposants d’artisanat et la tombola ont ainsi renforcé la vocation du Morocco Breeders Show comme rendez-vous sportif, culturel et familial.

Avec cette étape, l’Emirates Arabian Horse Global Cup poursuit son ambition de soutenir les éleveurs et propriétaires de chevaux arabes à travers le monde, tout en contribuant au développement et à la promotion de cette race d’exception. Après le Maroc, le circuit international poursuivra son itinéraire dans les autres pays hôtes de l’édition 2026.