Clôture de la 3ème édition du Grand Prix d’Afrique des courses de chevaux à Marrakech

Rendez-vous incontournable du calendrier des courses africaines, cet événement a rassemblé à l’Hippodrome de Marrakech des jockeys et des chevaux de haut niveau, mettant en valeur toute l’expertise et la passion équestre du continent.

Le Grand Prix d’Afrique 2024 s’est déroulé en trois temps forts: une inauguration officielle le premier jour, suivie d’une journée séminaire riche en échanges et en discussions le deuxième jour, avant de culminer le troisième jour avec les courses tant attendues. La course phare, le Grand Prix d’Afrique, s’est déroulée sur une distance de 1.900 mètres et a rassemblé des concurrents d’exception.

Après une course acharnée, c’est le cheval Briefing, monté par le jockey Jaouad Khayate, qui a franchi la ligne d’arrivée en tête, suivi de très près par Cutkiller DZ et par Enduscip Fal, sous les applaudissements chaleureux d’un public conquis. Cette édition du Grand Prix d’Afrique a été marquée par d’autres réalisations sportives exceptionnelles.

Parmi les performances les plus distinguées, la victoire de Royal Air Force, monté par Kacem Faddoul, lors de la course SOREC de 1600 mètres, mais aussi celle de Kit de Cerisy, monté par Abdelkader El Kandoussi, dans la course PMU de 1900 mètres, et enfin la brillante performance de Nazir Maamora sous la selle d’Amine Moughat lors de la course Marrakech sur 1900 mètres. Lors de la course de la Fraternité africaine, Donsafa Fal, monté par Soufiane Abouhayane, a triomphé sous une ambiance survoltée, offrant au public un moment de pur enthousiasme.

Le Grand Prix d’Afrique 2024 a également été une occasion précieuse pour renforcer les liens de coopération entre les loteries nationales africaines et les acteurs internationaux du secteur hippique. Douze délégations africaines étaient présentes pour témoigner de leur intérêt croissant envers la filière équine et les jeux en Afrique.