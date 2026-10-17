La SOREC et la FeBeSEq s’allient pour développer la filière équine au Bénin

La Société Royale d’encouragement du Cheval (SOREC) et la Fédération Béninoise des Sports Equestres (FeBeSeq) ont signé une convention-cadre, en marge de la 17ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida.

Le partage d’expertise entre les acteurs africains constitue un levier de développement des filières équines et de renforcement des coopérations continentales. C’est dans cette dynamique que la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) et la Fédération Béninoise des Sports Équestres (FeBeSEq) ont signé une convention-cadre, en marge de la 17ᵉ édition du Salon du Cheval d’El Jadida, afin d’accompagner le développement de la filière équine au Bénin.

Ce partenariat s’articule autour de quatre axes complémentaires: l’accompagnement stratégique et technique pour structurer la filière, la formation des professionnels de l’élevage et des courses hippiques, l’amélioration génétique à travers la sélection de reproducteurs et l’acquisition de chevaux, ainsi que le développement des échanges commerciaux et du partage d’expertise entre les professionnels marocains et béninois.

« Cette convention traduit la volonté de la SOREC de partager son expérience et son savoir-faire avec ses partenaires africains. Nous souhaitons que cette coopération contribue au développement des compétences et au renforcement des échanges entre les filières équines marocaine et béninoise », déclare Omar Skalli, Directeur Général de la SOREC.

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À travers cette initiative, la SOREC et la FeBeSEq entendent poser les bases d’une coopération durable, au service du développement de la filière équine béninoise et du renforcement des échanges d’expertise à l’échelle africaine.

La Société Royale d’Encouragement du Cheval est une entreprise publique créée en 2003 sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Placée au centre de l’écosystème équin marocain, elle poursuit ses missions principales: l’encadrement de l’élevage et l’amélioration des races de chevaux, l’organisation des courses hippiques et la gestion des jeux hippiques.