Éducation des filles: l’UNESCO récompense l’ONG marocaine «Project Soar»

Remise de prix aux lauréats par le Directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, et le vice-ministre de l’Éducation de la République populaire de Chine, Ren Youqun, lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Siège de l’UNESCO à Paris le 9 octobre.

Le projet d’une ONG marocaine fait partie des lauréats du Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes 2026. La distinction a été attribuée au «Project Soar dans une Valise», aux côtés du projet «Girls with Opportunities» (GWO) de CARE Pérou.

Les prix ont été remis par le Directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, et par le vice-ministre de l’Éducation de la République populaire de Chine, Ren Youqun. La cérémonie s’est tenue le 9 octobre au Siège de l’UNESCO à Paris, à la veille de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre.

Les deux lauréats ont été sélectionnés par le Directeur général de l’UNESCO sur recommandation d’un jury international. Ils ont chacun reçu 50 000 dollars des États-Unis pour poursuivre leur action en faveur de l’éducation des filles et des femmes.

Project Soar: aider les adolescentes à rester scolarisées

L’ONG marocaine Project Soar, fondée en 2013 par Maryam Montague, a été distingué pour son initiative «Project Soar dans une Valise», qui aide les adolescentes défavorisées, au Maroc et au-delà, à rester scolarisées et à construire leur avenir.

Le programme est animé par des facilitatrices locales formées à ces sujets. Il repose sur cinq piliers - valeur, voix, corps, droits et parcours – et a pour objectif de renforcer la confiance des filles en elles-mêmes, leurs connaissances en matière de santé, la sensibilisation à leurs droits et leur capacité à préparer leur avenir.

L’initiative associe trois leviers avec en premier lieu un programme global d’autonomisation des filles, puis des solutions en matière de santé menstruelle et enfin une mobilisation communautaire. Il s’agit de lever certains obstacles à l’éducation, et de lutter contre le mariage des enfants.

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Deux dispositifs sont au cœur de la démarche. Les Clubs Soar aident les filles à élaborer des solutions face aux difficultés rencontrées dans leur communauté. Les Dialogues Soar mobilisent les parents, les enseignants et les membres de la communauté.

Et les résultats sont significatifs. En 2025, 97,5 % des filles participantes ont réussi leur année scolaire et 99 % n’ont pas connu de mariage précoce.

Au Pérou, un projet pour les filles rurales et autochtones

L’autre lauréat, CARE Pérou, a été récompensé pour son projet «Girls with Opportunities», destiné aux adolescentes autochtones et des zones rurales. Il les aide à achever leurs études secondaires et à construire des perspectives de poursuite d’études et d’accès à un emploi décent.

Selon une approche mobilisant l’ensemble de l’école, le projet associe l’apprentissage socio-émotionnel, l’éducation complète à la sexualité, l’éducation financière, l’enseignement des STIAM (sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques), la planification de vie et le mentorat.

Le taux d’achèvement du secondaire chez les participantes est passé de 65 % à environ 82 %, et les cas de grossesses précoces signalés dans les établissements ciblés ont diminué de moitié. Le modèle a été intégré dans des écoles publiques, ce qui renforce sa pérennité et sa diffusion à plus grande échelle. Depuis 2016, l’initiative a bénéficié à plus de 37.000 adolescentes de 14 à 19 ans vivant en milieu rural.

Un prix créé en 2015

Financé par le Gouvernement de la République populaire de Chine, le Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes a été créé en 2015. Il récompense des contributions exceptionnelles et innovantes en faveur de l’éducation des filles et des femmes. Décerné chaque année à deux lauréats, il soutient les efforts visant à promouvoir une éducation de qualité et l’égalité des genres, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable 4 et 5 des Nations unies.