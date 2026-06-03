Brahim El Mazned, directeur artistique du Théâtre royal de Rabat, décroche le Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe

Brahim El Mazned, acteur majeur de la scène culturelle marocaine et internationale, récemment désigné directeur du Théâtre royal de Rabat, est le lauréat du Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe. Il s’agit de l’une des distinctions les plus prestigieuses décernées à l’échelle mondiale dans le domaine de la culture.

Il partage cette distinction avec la Dhow Countries Music Academy de République-Unie de Tanzanie, co-lauréate de cette 21e édition, reconnue pour son remarquable travail en faveur de la transmission musicale et des échanges culturels. «Je reçois cette distinction avec une profonde émotion et une grande humilité. Je la considère avant tout comme une reconnaissance du travail collectif mené depuis de nombreuses années au service de la culture, de la musique et du dialogue entre les cultures. C’est également un encouragement à poursuivre, avec encore plus de conviction, cet engagement en faveur du rayonnement de notre patrimoine, de la création contemporaine et de l’accompagnement des nouvelles générations d’acteurs culturels», a-t-il déclaré à l’issue de sa distinction.

Attribué par l’UNESCO sur recommandation d’un jury international, ce prix récompense des personnalités et des institutions ayant apporté une contribution remarquable à la promotion de la culture arabe, au dialogue interculturel et au rayonnement des expressions artistiques dans le monde.

Cette distinction vient saluer le parcours exceptionnel de Brahim El Mazned, son engagement constant en faveur de la valorisation des patrimoines musicaux du Maroc et du monde arabe, ainsi que son action déterminante dans le développement des industries culturelles et créatives, au Maroc, en Afrique et à l’international.

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À travers ses nombreuses initiatives, notamment la création de plateformes professionnelles dédiées aux musiques du monde et aux échanges culturels, Brahim El Mazned a contribué à faire émerger de nouveaux espaces de dialogue entre artistes, institutions et publics, tout en œuvrant à une meilleure reconnaissance de la richesse des expressions culturelles des régions arabes sur la scène mondiale.

Son engagement s’est également traduit par un important travail en faveur de la jeunesse et du renforcement des capacités dans le secteur culturel. À travers différents programmes de formation, d’accompagnement et de professionnalisation, des centaines de jeunes artistes, entrepreneurs culturels et professionnels du secteur bénéficient chaque année d’initiatives visant à favoriser leur insertion, le développement de leurs compétences et leur ouverture sur les réseaux culturels internationaux.

Cette reconnaissance internationale constitue également une fierté pour le Maroc, qui voit l’un de ses acteurs culturels honoré par une institution mondiale de référence pour son rôle dans la transmission, l’innovation culturelle et le rapprochement entre les peuples par l’art.

La cérémonie officielle de remise du Prix se tiendra au siège de l’UNESCO à Paris, le 24 juin 2026.