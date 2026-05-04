Semaine africaine de l’UNESCO: le Royaume au rendez-vous avec un programme varié

Lors de la précédente participation marocaine à la Semaine africaine de l’UNESCO à Paris en 2024.

Le Maroc marquera sa présence à la Semaine africaine de l’UNESCO qui se tiendra du 19 au 22 mai prochain à Paris. Cette édition 2026, pilotée par le Groupe Afrique de l’institution, se concentre sur un enjeu stratégique majeur: «Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063».

La participation marocaine se déploiera sur plusieurs fronts. Le Royaume sera activement impliqué dans les rencontres de haut niveau et les panels thématiques. Ces échanges porteront spécifiquement sur la gestion durable des ressources hydriques et les défis liés à l’assainissement.

L’objectif est de partager les expériences nationales tout en contribuant aux solutions collectives pour l’Afrique. Au-delà des enjeux techniques et environnementaux, le Maroc investira les espaces de dialogue et d’expression culturelle.

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La délégation marocaine sera présente au sein du «Carrefour jeunesse», un espace dédié aux échanges entre les nouvelles générations, ainsi qu’aux différentes expositions prévues. Le patrimoine intellectuel sera également mis à l’honneur lors du Salon du livre africain, offrant une vitrine aux publications et aux réflexions issues du Royaume.

Le volet artistique occupera une place prépondérante dans cette programmation. Le pays participera aux activités créatives, avec une présence notable lors du «Fashion Show», le traditionnel défilé de mode qui célèbre l’esthétique et le savoir-faire africain.

Plus largement, l’événement proposera une immersion totale dans la diversité du continent à travers des projections cinématographiques, des dégustations gastronomiques et une soirée de gala.