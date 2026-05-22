Coopération maroco-japonaise: un réseau d’eau potable rénové pour 3.000 habitants de Zagora

Sato Daisuke (centre gauche), conseiller auprès de l’ambassade du Japon au Royaume du Maroc, aux côtés des autorités locales et des membres de l'association Zaouit Bin El Jabalaine à Zagora.

Dans le cadre des relations d’amitié et de coopération existant entre le Maroc et le Japon, une cérémonie de remise officielle du projet d’alimentation en eau potable a eu lieu le 19 mai 2026 à la commune d’Agdez, province de Zagora en présence de Sato Daisuke, conseiller auprès de l’ambassade du Japon au Royaume du Maroc, des autorités locales et de l’organisme bénéficiaire.

Il s’agit d’un don du gouvernement du Japon octroyé à l’association Zaouit Bin El Jabalaine pour le développement, dans le cadre du programme KUSANONE (dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine), d’un montant de 423.106 dirhams.

Ce projet vise à résoudre le problème de l’eau au sein du douar en améliorant l’accès à l’eau potable et le cadre de vie d’environ 3.000 habitants, notamment grâce à la disponibilité d’une eau saine, de qualité irréprochable et en quantité suffisante, ainsi qu’à la réhabilitation de plus de 5.200 m du système de distribution.

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Le renouvellement de ce réseau permet désormais à l’ensemble de la population de bénéficier d’un accès durable à l’eau potable, contribuant significativement à l’amélioration de leur santé, de leur bien-être et de leur qualité de vie, tout en assurant la disponibilité de l’eau même en période de sécheresse.

Lancé en 1989, le programme KUSANONE, destiné principalement aux Organisations non gouvernementales (ONG) ainsi qu’aux collectivités locales, a permis au gouvernement japonais d’accorder de nombreux dons afin de financer plusieurs projets de développement communautaire ainsi que de bien-être des populations rurales et urbaines dans différentes localités. Au Maroc, ces dons ont contribué à la réalisation de 376 projets au total, pour un montant cumulé de plus de 181 millions de dirhams.