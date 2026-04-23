La Fondation Mohammed V pour la solidarité organise une nouvelle campagne de chirurgie de la cataracte dans la province de Zagora

Des collégiennes bénéficient de consultations médicales offertes par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à Tamesloht, le 25 septembre 2023. (Photo d'illustration)

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement constant de la Fondation pour l’amélioration de l’accès aux soins et du rapprochement des services de santé au profit des populations vivant dans les zones éloignées ou à faible couverture médicale, indique la Fondation dans un communiqué.

Cette nouvelle initiative vise à assurer une prise en charge chirurgicale complète de la cataracte au bénéfice des habitants de la province de Zagora, en particulier ceux de la commune de Tamegroute et des communes avoisinantes.

Par cette nouvelle intervention, la Fondation consolide son travail de proximité dans la province de Zagora. En janvier 2025, une première campagne de chirurgie de la cataracte y avait déjà permis de prendre en charge 105 bénéficiaires issus des communes de Tinfou Al Berrania, Fezouata et Taghbalt, confirmant ainsi la continuité et l’impact concret de son action au service des populations locales.

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À travers cette opération solidaire, 140 interventions chirurgicales de la cataracte seront réalisées, permettant aux bénéficiaires de recouvrer la vue et d’améliorer durablement leur qualité de vie. Les patients concernés ont été identifiés à l’issue d’une phase préalable de dépistage et de diagnostic conduite par les équipes médicales de la Fondation les 17 et 18 avril. Cette étape a permis d’effectuer 420 consultations et bilans ophtalmologiques, afin d’évaluer l’état de santé général des patients et de confirmer les indications opératoires.

La campagne se déroulera au «Village de poterie» de Tamegroute, situé à 21,3 km de la ville de Zagora. Un site médical intégré y a été spécialement aménagé, dans le respect des normes de sécurité et de qualité sanitaire, pour assurer l’ensemble du parcours de soins pré et post-opératoire lié à la chirurgie de la cataracte.

Ce dispositif comprend trois unités médicales mobiles de la Fondation -une unité de consultations en ophtalmologie, une unité de biologie et une pharmacie mobile- ainsi que deux unités mobiles de chirurgie de la cataracte mises à disposition par l’Association marocaine médicale de solidarité (AMMS), en plus d’espaces dédiés à l’accueil et au repos des patients.

Pour garantir la qualité des soins et de l’accompagnement, la Fondation a mobilisé une équipe pluridisciplinaire de 45 personnes. Celle-ci réunit les cadres, médecins et assistantes sociales de la Fondation, responsables de l’encadrement et de la coordination de l’opération, ainsi que les chirurgiens ophtalmologistes, infirmiers, techniciens et personnels paramédicaux, chargés de la réalisation des interventions et du suivi des patients.

Des bénévoles issus d’associations locales viennent également renforcer ce dispositif en assurant l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires.

La mise en œuvre de cette campagne repose sur une étroite coordination entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, les autorités locales, l’AMMS ainsi que la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Pour rappel, le lancement au mois de mars du programme 2026 des campagnes médicales de la Fondation, opéré à Oued Amilil relevant de la province de Taza, a permis d’accompagner 2.575 personnes, dont 1.116 femmes qui ont bénéficié de soins médicaux et de chirurgie de la cataracte, à travers la prise en charge de 128 chirurgies et 5.468 actes médicaux et soins spécialisés.