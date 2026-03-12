Taza: la Fondation Mohammed V pour la solidarité organise, du 13 au 15 mars, une importante campagne médico-chirurgicale à Oued Amlil

Une précédente opération de remise d'aides humanitaires par la Fondation Mohammed V pour la solidarité aux populations touchées par la vague de grand froid à Oudka. MAP

Portée par la Fondation dans le cadre de ses initiatives de rapprochement des soins des populations rurales, cette opération se tiendra à Oued Amlil, localité située à 28 km de Taza. Elle ciblera en priorité les habitants d’Oued Amlil ainsi que ceux des communes avoisinantes, notamment Ghyata Al Gharbiya, Bab Boudir et Bni Frassen, afin de faciliter leur accès aux consultations spécialisées et aux actes chirurgicaux.

Le dispositif médical mobilisé couvrira plusieurs spécialités, dont la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, la cardiologie, la rhumatologie, l’ophtalmologie, la néphrologie, l’urologie, la dermatologie et les soins dentaires, précise la Fondation dans un communiqué, ajoutant que des interventions en chirurgie de la cataracte seront également réalisées, à la suite de l’identification des patients effectuée à Taza les 6 et 7 mars.

Cette campagne, poursuit la même source, répond à une forte demande en soins spécialisés dans la région. Elle vise la prise en charge d’environ 1.000 patients par jour et la réalisation de près de 130 interventions chirurgicales de la cataracte.

Près de 100 personnes mobilisées

L’ensemble des activités sera regroupé sur un site unique à Oued Amlil, organisé autour de deux circuits distincts: un circuit dédié aux consultations et aux soins multidisciplinaires et un circuit réservé aux interventions chirurgicales, garantissant une prise en charge structurée, sécurisée et efficace des patients.

Pour la mise en œuvre de cette opération, la Fondation déploiera ses unités médicalisées mobiles -ophtalmologie, radiologie, biologie, dentaire et pharmacie- ainsi que deux unités chirurgicales fournies par l’Association marocaine médicale de solidarité (AMMS), fait savoir le communiqué.

Près de 100 personnes seront mobilisées, dont 33 médecins spécialistes (dont 9 chirurgiens), 12 médecins généralistes et 32 infirmiers et techniciens, aux côtés des équipes de la Fondation. Cette action est ainsi menée avec le concours des autorités locales, du Centre hospitalier universitaire de Fès, de la délégation provinciale de la Santé de Taza, de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) de Taza et de l’AMMS.

Cette nouvelle campagne s’inscrit dans la continuité des interventions conduites par la Fondation pour renforcer l’accès aux soins spécialisés.

En 2025, six campagnes médico-chirurgicales ont été organisées dans les provinces de Zagora, Tan-Tan, Berkane, Taounate, Ifrane et Es-Semara, rappelle la Fondation, notant qu’elles ont permis la réalisation de 467 chirurgies de la cataracte, 201 interventions de chirurgie générale et pédiatrique et 30.022 prestations de soins multidisciplinaires, au profit de 13.349 personnes.

Parallèlement, la Fondation a soutenu l’organisation de deux caravanes multidisciplinaires, mises en œuvre par des associations médicales partenaires dans les provinces de Tétouan et de Rabat. Celles-ci ont permis de réaliser 2.791 actes médicaux au bénéfice de 2.011 personnes.

À travers ces actions, la Fondation Mohammed V pour la solidarité poursuit son engagement pour rapprocher les services de santé des populations vulnérables, notamment dans les zones rurales, et contribuer à l’amélioration durable de leurs conditions de vie, conclut le communiqué.