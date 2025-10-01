Politique

Le Roi lance un complexe pour l’accueil et la réhabilitation des personnes souffrant de troubles mentaux

Le roi Mohammed VI avant son discours à l'occasion de la fête du Trône, le 29 juillet 2025.

Le roi Mohammed VI a procédé, mercredi à la commune Sidi Hajjaj Oued Hassar à la province de Mediouna (région Casablanca-Settat), au lancement des travaux de construction d’un Complexe régional d’accueil et de réhabilitation psychosociale des personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement global de 300 millions de dirhams.

Le 01/10/2025 à 16h12

Ce projet solidaire, qui illustre, une nouvelle fois, l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain à la promotion du secteur de la santé, en général, et de la santé mentale, en particulier, aura pour mission l’accompagnement des patients durant le processus de stabilisation et de rétablissement par le biais de la remédiation cognitive, de psychothérapies spécifiques et d’activités occupationnelles.

Il assurera ainsi l’accueil et la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux en leur offrant des services de réhabilitation psychosociale et des formations adaptées pour leur permettre d’acquérir des compétences spécifiques, dans l’optique de leur réintégration sociale et professionnelle.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action mené par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, visant à soutenir le secteur médical national, à travers le renforcement de l’offre de santé existante, l’amélioration de l’accès aux soins pour les populations vulnérables, et l’intégration d’une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d’accompagnement des patients et des bénéficiaires.

Lire aussi : Le roi Mohammed VI: «Il n’y a pas d’ordre viable sans règles»

Il vient conforter également les efforts déployés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité afin d’apporter de l’aide aux populations touchées par une fragilité matérielle ou morale, vivant en situation précaire ou de relative exclusion, notamment les personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques.

La fondation met ainsi en œuvre des mécanismes de soutien de proximité, adaptés aux personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques. Accueil, écoute, encadrement éducatif et social, traitement, renforcement des compétences… la Fondation prend en compte différents leviers d’action et niveaux d’intervention, tout en veillant à réduire l’isolement social des personnes cibles, à améliorer leurs conditions de vie et à encourager leur autonomisation.

Le Complexe régional d’accueil et de réhabilitation psychosociale des personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques, qui sera réalisé sur un terrain de 8 hectares, se composera d’un Centre d’hébergement d’une capacité de 396 lits, dont 84 pour femmes, et d’un pavillon dédié aux ateliers thérapeutiques et à la formation abritant des salles de groupes de parole, du psychologue, du psychiatre, de sport, d’ergothérapie, d’observation et de repos, de coiffure, des espaces de formation, ainsi que des ateliers de peinture, de musique et de théâtre, en plus d’une bibliothèque.

Il comprendra aussi un pôle santé, comportant des salles de psychoéducation et d’éducation thérapeutique, de consultation en médecine générale, de psychiatrie, de psychologie, de soins dentaires et d’observation, un pavillon logistique (cuisine, réfectoire, buanderie), une ferme pédagogique, des terrains de sport, ainsi que des dépendances administratives.

Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 24 mois, est financé dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, le conseil de la région de Casablanca-Settat, le conseil préfectoral de Casablanca, le conseil provincial de Médiouna, le conseil de la ville de Casablanca, et l’Initiative nationale pour le développement humain-préfecture de Casablanca.

Ce complexe, dont la gestion sera assurée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale avec le concours du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, viendra s’ajouter aux multiples actions et initiatives menées par la fondation, sous l’impulsion du roi Mohammed VI, au niveau de la région de Casablanca-Settat, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations en situation de vulnérabilité.

