Doha: le sommet arabo-islamique d’urgence soutient le rôle du Comité Al Qods, présidé par le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI présidant un Conseil des ministres, lundi 12 mai 2025 au Palais Royal à Rabat.

Le sommet arabo-islamique d’urgence, tenu lundi à Doha, a affirmé son soutien au rôle du Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/09/2025 à 17h22

Dans une résolution rendue publique au terme de ce sommet, les rois et chefs d’Etat arabes et islamiques ont affirmé leur soutien au Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI et à son bras exécutif l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, mettant l’accent sur la nécessité de soutenir les Maqdessis.

Le prince Moulay Rachid a représenté le Souverain aux travaux de ce sommet.

La délégation marocaine à ce sommet était composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de l’ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali et de l’ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Setri.

