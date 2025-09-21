Sur hautes instructions du Roi, Akhannouch préside la délégation du Maroc à la 80è Assemblée générale de l’ONU

Akhannouch est accompagné à cette session par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Placée sous le thème «Mieux ensemble: 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains», la 80è Assemblée générale de l’ONU sera marquée mardi par le coup d’envoi de son segment de haut niveau qui verra la participation de chefs d’Etat et de gouvernement et de plusieurs autres hauts responsables.

Cette année, l’Assemblée générale, qui fête le 80è anniversaire de la création de l’organisation des Nations Unies lors d’une réunion de haut niveau prévue lundi, mettra l’accent sur une myriade de questions d’actualité qui concernent notamment la paix, le développement durable et la crise climatique.

En marge de cette grand-messe onusienne, deux sommets sont prévus, sur le climat et sur l’économie mondiale durable, inclusive et résiliente, à l’initiative du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Au menu de la semaine de haut niveau figurent aussi des réunions sur la solution à deux Etats au Moyen Orient, les Objectifs de développement durable, la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, la promotion de la santé mentale et du bien-être, ainsi que sur l’élimination des armes nucléaires.