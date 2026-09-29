Chtouka-Aït Baha: le Japon fait don de 720.000 dirhams pour améliorer l’accès à l’eau potable

Nakata Masahiro, ambassadeur du Japon au Maroc et des représentants de l’Association Azour N’Boutouala pour le Développement et la Coopération. (Y.Mannan/Le360).

Le Japon finance un nouveau projet d’alimentation en eau potable dans la province de Chtouka-Aït Baha. Un don de 69.461 euros, soit environ 720.000 dirhams, a été accordé à une association marocaine pour renforcer l’approvisionnement de quelque 1.300 habitants de trois douars situés dans les communes d’Aouguenz et de Tanalt.

Le contrat de don a été signé ce mardi à Rabat par Nakata Masahiro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc, et l’Association Azour N’boutouala pour le développement et la coopération.

D’un montant de 69.461 euros, ce financement est octroyé dans le cadre du programme japonais d’Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL), communément appelé KUSANONE. Lancé en 1989, ce mécanisme de coopération permet au Japon de soutenir directement des organisations locales dans la réalisation de projets répondant à des besoins de développement à l’échelle des territoires.

Selon les données communiquées par l’ambassade du Japon, 377 projets portés par des associations marocaines ont bénéficié de ce dispositif depuis son lancement, pour une enveloppe cumulée avoisinant 182 millions de dirhams.

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Le nouveau projet vise à sécuriser l’alimentation en eau potable de trois douars relevant des communes d’Aouguenz et de Tanalt, dans la province de Chtouka-Aït Baha, au bénéfice d’environ 1.300 habitants.

Il prévoit notamment d’équiper trois stations de pompage de systèmes fonctionnant à l’énergie solaire. L’objectif est de garantir une alimentation en eau plus régulière tout en réduisant les coûts énergétiques liés à l’exploitation des installations hydrauliques et en favorisant le recours aux énergies renouvelables.

Selon l’ambassade, ces équipements doivent également permettre de renforcer la résilience du système d’approvisionnement en eau face aux épisodes de sécheresse et d’améliorer durablement les conditions de vie des populations concernées.

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Le projet devrait, en outre, réduire les contraintes liées à l’acheminement de l’eau sur de longues distances, une problématique à laquelle sont confrontées certaines populations rurales de la région.

L’Association Azour N’boutouala pour le développement et la coopération avait déjà bénéficié du soutien japonais pour un projet d’alimentation en eau potable dans la commune d’Aouguenz. En 2009, une aide de 58.910 euros avait permis de financer notamment la pose de 2.355 mètres de conduites, la construction d’un réservoir et de quatre bornes-fontaines au profit de la population rurale.

Lors de la cérémonie de signature, Nakata Masahiro a salué «l’engagement remarquable de la société civile marocaine en faveur du développement local et du bien-être des populations», tout en réaffirmant «la volonté du Japon de poursuivre son soutien aux initiatives contribuant au développement humain durable dans le Royaume».