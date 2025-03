Casablanca. Après neuf ans de travaux, le célèbre Souk L’baladia renaît dans ses nouveaux habits

Casablanca, 12h30. Une fumée légère s’élève des grills au Souk L’baladia, situé sur la place Sidi Mohammed ben Abdallah, à Casablanca. L’odeur de viande marinée et de charbon ardent chatouille les narines. Derrière leurs comptoirs flambant neuf, les bouchers découpent avec précision, les grillardins surveillent leurs brochettes et les clients, entre fidèles et curieux, attendent leur tour. Ici, tout est nouveau, mais rien n’a vraiment changé.

Car si Souk L’baladia a été déplacé, il ne s’est éloigné que d’une petite dizaine de mètres de son ancien emplacement. Surtout, l’identité et le cachet qui ont fait son succès sont restés intacts. Après un chantier qui aura duré 9 ans, depuis le lancement des travaux en 2016, et un investissement de 9 millions de dirhams, les commerçants ont enfin pris possession des lieux fin janvier 2025.

Abdelouahed Aboukhid, représentant des bouchers de la place, ne cache pas sa satisfaction. «Cela fait près de 13 années que nous attendions une telle transformation. Le marché est pratiquement resté à sa place, et c’est une bonne chose. Les clients n’ont pas été dépaysés, ils continuent à venir, y compris les touristes qui le reconnaissent et l’apprécient», confie-t-il.

Les commerçants, d’abord sceptiques à l’idée de quitter leurs anciens locaux, ont vite été conquis par l’agencement des nouveaux espaces. Entre deux commandes, une bouchère partage son ressenti: «Nous avons été particulièrement séduits par cette nouvelle configuration, et les réactions des clients sont unanimes: ils apprécient grandement ces changements.»

Au Souk L’baladia, à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Même son de cloche du côté d’un autre boucher, ravi de voir ses habitués franchir la porte du nouveau marché. «L’emplacement est idéal. Le souk compte actuellement 41 magasins, partagés entre bouchers et grillardins. Cette configuration rappelle celle de l’ancien, avec en plus une touche de modernité et un agencement plus aéré», témoigne-t-il.

Si le nouveau marché a déjà su séduire commerçants et clients, l’ancien site, lui, s’apprête à entamer sa propre transformation: le terrain qui l’accueillait sera réaménagé en parking et en jardin, confirme l’amine des bouchers.