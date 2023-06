Aïd Al-Adha: arrivée ce vendredi 9 juin de 19.500 têtes d’ovins en provenance du Portugal

Le rythme des importations d’ovins s’accélère à l’approche de Aïd Al-Adha. Selon une source autorisée au ministère de l’Agriculture, 19.500 têtes d’ovins importées du Portugal sont arrivées tôt ce matin du vendredi 9 juin au port de Jorf Lasfar, dans la région d’El Jadida.

Après le contrôle vétérinaire de rigueur, cette cargaison de bétail sera acheminée vers la ferme de son importateur, explique la même source. Celle-ci rappelle que, comme les précédents, cette nouvelle opération d’importation s’inscrit dans l’optique de stabiliser les prix des bêtes destinées à l’abattage et combler le déficit résultant de la succession de plusieurs années de sécheresse. D’autres cargaisons d’ovins sont arrivées au cours des dernières semaines, en provenance du Portugal et de l’Espagne.

Les autorités publiques avaient pris une batterie de mesures pour faciliter ces importations. En plus d’une exonération de la taxe d’importation et de la TVA, les importateurs bénéficient d’une prime de 500 dirhams pour chaque tête d’ovin importée. Selon le ministre de l’Agriculture, quelque 5,8 millions de têtes d’ovins et de caprins destinés à l’abattage ont été identifiés, assurant que l’offre dépasse désormais la demande sur le marché.