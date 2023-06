Aïd Al-Adha: 5,4 millions de têtes d’ovins et de caprins identifiées

A l'approche de l'Aïd al-Adha, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) mobilise ses services dans les différentes villes du Royaume pour assurer le contrôle et la surveillance de l'état de santé du cheptel. MAP

Dans un exposé sur les préparatifs pour Aïd al-Adha, présenté, ce jeudi 1er juin 2023, lors du Conseil du gouvernement, par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a affirmé que 5,4 millions de têtes d’ovins et caprins, destinées à l’abattage de l’Aïd Al Adha, ont été identifiées à travers l’ensemble du territoire national.

Quelque 214.000 unités d’engraissement d’ovins et de caprins ont été recensées spécifiquement pour l’Aïd Al-Adha. La situation sanitaire du cheptel est, par ailleurs, satisfaisante, a tenu à rassurer le ministre, un suivi sanitaire régulier étant assuré par les services de l’ONSSA, que ce soit par le biais de contrôles de la qualité de l’eau d’abreuvement ou des aliments pour le bétail.

Afin de renforcer les infrastructures de vente et d’achat des bêtes destinées à l’abattage, Mohammed Sadiki a annoncé que 34 marchés temporaires seront aménagés. Ces derniers ne présenteront que les ovins et caprins identifiés par les services de l’ONSSA.

Rappelons que le Maroc va se tourner cette année vers l’importation de quelque 100.000 têtes, et ce pour la première fois de son histoire, d’Espagne, de Roumanie, d’Italie et de Pologne, entre autres. Selon les professionnels, ces importations serviront de référence pour stabiliser les prix et contrer les comportements spéculatifs sur le marché.