Une délégation française découvre les projets structurants de la région Dakhla-Oued Eddahab

Conduite par le maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, la délégation était composée d’élus, d’investisseurs, de professionnels des secteurs économique et culturel. Les membres de la délégation ont marqué un vif intérêt pour les secteurs stratégiques de la région, notamment celui des énergies renouvelables, et ont pris connaissance de l’état d’avancement du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud.

Interrogé par la presse, Pierre-Frédéric Billet a mis en avant l’esprit de coopération qui anime cette visite, inscrite dans une dynamique de rapprochement entre les deux collectivités.

«Nous avons l’intention de contribuer au développement de cette région aux vastes potentialités, en soutenant la croissance des énergies renouvelables et des solutions d’électrification durables», a-t-il affirmé, en référence aux décrets adoptés par le Maroc en 2024 visant à accélérer la transition énergétique du Royaume.

«Nous avons été chaleureusement accueillis ici à Dakhla. Une délégation de la ville s’était rendue à Dreux il y a quelque temps; nous leur rendons aujourd’hui la pareille», a déclaré Pierre-Frédéric Billet.

Du côté marocain, Ragheb Hormatallah, président du conseil communal de Dakhla, a souligné que cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges initiés entre les deux villes. Il a rappelé qu’une délégation d’élus de la région Dakhla-Oued Eddahab s’était récemment rendue à Dreux, une mission qui avait jeté les bases de cette coopération à travers la signature d’un pacte d’amitié, marquant ainsi une volonté commune de bâtir des relations durables et mutuellement bénéfiques.

«Ce type de visite est essentiel pour favoriser l’échange d’expériences entre élus locaux et établir des partenariats durables. Il s’inscrit dans la continuité des efforts menés sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI – que Dieu L’assiste – en matière de diplomatie territoriale et de développement des provinces du Sud», a déclaré Ragheb Hormatallah.

Quant à El Khattat Yanja, président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, il a salué la qualité des échanges et l’intérêt manifeste des acteurs économiques français pour des domaines clés tels que les énergies renouvelables, le bâtiment et la culture.

Dakhla–Dreux: bâtir ensemble des liens durables

«Cette visite permet d’explorer des pistes concrètes de coopération entre les acteurs des deux villes. Elle prolonge la mission que nous avons menée à Dreux, et qui visait à mettre en lumière les opportunités économiques de notre région. Aujourd’hui, nos partenaires français ont pu constater de près la dynamique de développement durable qui anime Dakhla», a déclaré Yanja.

Au cours de leur séjour, les membres de la délégation française ont également eu une réunion avec le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab et gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, ainsi qu’avec les présidents des conseils régional et communal. Ils y ont discuté des perspectives de coopération bilatérale et pris connaissance des principaux projets structurants en cours d’exécution dans la région.