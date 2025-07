Le Maroc et l’Équateur lancent un partenariat renforcé dans divers domaines

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et son homologue équatorienne, Gabriela Sommerfeld, à Rabat le 4 juillet 2025 (Y.Mannan/Le360).

Cette volonté s’est matérialisée ce vendredi à Rabat à travers un long entretien entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue équatorienne, Gabriela Sommerfeld, en visite officielle pour la première fois au Maroc. Cette rencontre intervient quelques mois après la décision de l’Équateur, en octobre 2024, de retirer sa reconnaissance de la pseudo « Rasd », marquant ainsi un tournant significatif dans la position du pays andin.

La cheffe de la diplomatie équatorienne a réaffirmé à cette occasion le soutien de son pays à l’initiative marocaine d’autonomie pour les provinces du Sud, la qualifiant de base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution au différend régional.

Dans cette dynamique de renforcement des relations bilatérales, l’Équateur a procédé ce vendredi à l’ouverture officielle de son ambassade à Rabat, tandis que le Maroc s’est engagé, dans un premier temps, à établir un bureau de liaison diplomatique à Quito, prélude à une représentation diplomatique plus élargie.

Nasser Bourita a également annoncé la décision du Maroc d’intégrer l’Équateur au système des visas électroniques, une mesure destinée à faciliter les échanges et à rapprocher les deux pays. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des liens bilatéraux.

Les deux responsables ont exprimé leur engagement commun à lutter fermement contre le crime organisé et à œuvrer ensemble pour la paix et la sécurité régionales et internationales.

Sur le plan politique et diplomatique, Rabat et Quito ont convenu d’intensifier leur dialogue, notamment au sein des organisations internationales, en misant sur une coordination plus étroite de leurs positions.

La dimension économique a également été abordée, avec la décision de mettre en place un comité conjoint d’hommes d’affaires et de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans l’intérêt mutuel des deux pays.

Lire aussi : Sahara: l’Équateur appuie le plan d’autonomie marocain

Dans cette dynamique de coopération, le Maroc pourrait mettre à profit son expertise dans le domaine des engrais phosphatés pour accompagner le développement de l’agriculture équatorienne, en particulier au bénéfice des agriculteurs locaux. De son côté, la ministre Gabriela Sommerfeld a rappelé que l’Équateur exporte déjà vers le Maroc des produits emblématiques tels que le café, le cacao et la banane, témoignant d’un potentiel commercial prometteur.

Au cours de sa visite, la cheffe de la diplomatie équatorienne a annoncé qu’elle rencontrera des hommes d’affaires et des investisseurs marocains, dans le but de stimuler les échanges économiques bilatéraux. Elle prévoit également de se rendre au port de Tanger Med, véritable hub logistique et vitrine du savoir-faire marocain en matière d’infrastructures portuaires.

Gabriela Sommerfeld a par ailleurs indiqué que le président équatorien a été invité à effectuer une visite officielle au Maroc, à une date qui sera fixée d’un commun accord entre les deux chefs d’État. Elle a exprimé le souhait que cette visite puisse s’accompagner d’une importante délégation économique équatorienne, afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

Lire aussi : Sahara marocain: le Parlacen réaffirme son soutien au plan d’autonomie

Pour rappel, la République d’Équateur a affirmé, vendredi 4 juillet 2025 à Rabat, que l’initiative d’autonomie est «la base pour la résolution du différend» régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par la ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République d’Équateur, Gabriela Sommerfeld, lors du point de presse tenu à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.