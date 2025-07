Agroalimentaire: une nouvelle page de coopération entre le Maroc et les États-unis

Le Maroc a envoyé une délégation agricole de haut niveau en Californie, aux États-Unis, pour une mission commerciale, menée en partenariat avec la NASDA. Cette visite a renforcé la coopération agricole bilatérale et a approfondi les liens entre les États-Unis et le Maroc, posant ainsi les bases essentielles d’un engagement continu.

«Ce voyage était une étape importante pour renforcer les liens agricoles entre le Maroc et les États-Unis», a déclaré Ted McKinney, président directeur général de Nasda. «Il est clair qu’il existe une volonté forte des deux côtés de développer des partenariats commerciaux durables fondés sur l’innovation et des valeurs communes», ajoute-t-il.

Une délégation marocaine de haut niveau lors de la mission de coopération agricole avec NASDA en Californie du 22 au 28 juin 2025.

Tout au long de la mission qui a duré du 22 au 28 juin, les représentants marocains ont pu constater de visu la diversité et la qualité des produits agricoles américains, ainsi que les avancées technologiques et les infrastructures logistiques qui soutiennent leur compétitivité. Parmi les temps forts, la délégation a participé au sommet Salinas Biological, où elle s’est entretenue avec Karen Ross, secrétaire californienne de l’Agriculture alimentaire. Les délégués ont discuté des priorités agricoles communes et des futures collaborations.

Les échanges ont porté sur l’intelligence artificielle, la biotechnologie, la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau, la logistique portuaire et la valorisation de produits à haute valeur ajoutée comme les fruits à coque ou les agrumes.

La délégation comprenait des responsables de l’ONSSA et des dirigeants d’entreprises agricoles marocaines telles que Stellar International Enterprises, AMA Holding, Moulins Atlantic ou Mundiriz. Des représentants des départements de l’Agriculture du Kansas et du Nouveau-Mexique ont également pris part au programme.

La mission a été rendue possible grâce au Regional Agricultural Promotion Program (RAPP) du département américain de l’Agriculture (USDA). Dans ce cadre, la NASDA a bénéficié d’un financement pour soutenir ses efforts de développement des marchés internationaux pour les producteurs américains. L’organisation logistique et institutionnelle a mobilisé plusieurs partenaires, dont le Service agricole étranger de l’USDA à Rabat, le département californien de l’Agriculture et de l’Alimentation et le California Almond Board.