Conduite par Christian Cambon, une délégation de sénateurs français attendue le 12 juin au Maroc

Cette visite de Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat français, est organisée par le groupe d’amitié parlementaire Maroc-France issue de la Chambre des conseillers que dirige l’istiqlalien Mohamed Zidouh.

À Rabat, Christian Cambon sera reçu notamment par le président Mohamed Ouled Errachid ainsi que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine, des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Il rencontrera également Mohamed Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avant de se rendre à Errachidia et à Ouarzazate. Christian Cambon cherche par ailleurs à explorer les possibilités de renforcer la coopération culturelle entre ces régions du sud du Maroc et leurs homologues françaises.

Cette visite de Christian Cambon au Maroc intervient dans la foulée du premier voyage officiel et historique qu’avait entrepris le 24 février 2025 le président du Sénat français Gérard Larcher à Laayoune, chef lieu du Sahara marocain.

Gérard Larcher, accompagné de plusieurs sénateurs, a indiqué que sa visite à Laâyoune visait à affirmer que «le présent et l’avenir des provinces du Sud ne peuvent se bâtir et se concrétiser qu’au sein de la souveraineté du Maroc sur son Sahara».