Des parlementaires français et marocains veulent préserver «l’amitié profonde» entre les deux pays, affirme Christian Cambon

Christian Cambon, président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat français, conduit une délégation de cinq sénateurs français en visite au Maroc à l’invitation du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des conseillers, présidé par Mohamed Zidouh.

«Cette visite est l’occasion de réaffirmer l’amitié profonde, éternelle et solide entre la France et le Maroc. Il y a des moments où des petits problèmes peuvent se poser entre nos gouvernants mais le rôle de notre Assemblée parlementaire est effectivement de venir rappeler qu’en France, il y a énormément d’amis du Maroc qui peuvent être peinés par les petites difficultés qu’il peut y avoir», a affirmé Christian Cambon dans une déclaration pour Le360.

«Avec le président Zidouh nous allons de l’avant pour montrer que les parlementaires veulent sauvegarder ce trésor essentiel qu’est cette amitié profonde», a souligné l’élu français, ajoutant que la thématique de ce voyage «est marquée par la culture, l’éducation».

A juste titre, la délégation française a visité le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, situé dans la capitale. «Nous ne pouvions pas faire autrement que de venir rencontrer Mehdi Qotbi (président de la Fondation nationale des musées, NDLR). C’est un grand ami de la France, lui-même grand artiste qui a la charge, qui lui a été confiée par Sa Majesté, de diriger l’ensemble des musées. Mehdi Qotbi va nous faire, ici, découvrir ce merveilleux bâtiment et les expositions qu’il abrite», a conclu l’élu français.

Lire aussi : Parlement européen: le président de la Commission des AE au Sénat français dénonce la campagne anti-marocaine des élus macronistes

Mehdi Qotbi a, pour sa part, estimé que «la culture demeure et demeurera un pont, un lien, une passerelle indestructible entre les amis, entre les hommes de toutes les cultures, et c’est pour cette raison que je suis très sensible au fait que le président du Groupe d’amitié ait pris l’initiative de venir au Musée et de prendre le temps de discuter avec nous sur le rôle de la culture comme ciment entre les peuples pour une meilleure connaissance des uns et des autres». Et d’ajouter: «Tout le monde a rendu hommage à Sa Majesté pour ce travail visionnaire accompli.»