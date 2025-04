Scandale des viandes rouges: l’USFP propose une motion de censure contre le gouvernement

Face aux critiques pour son retard à se joindre à la demande de commission d’enquête parlementaire du PPS, du MP et du PJD, Driss Lachgar a réagi mercredi soir lors de l’émission «Point à la ligne» de la SNRT en appelant ces trois partis à «déposer collectivement et rapidement une motion de censure» contre le gouvernement d’Aziz Akhannouch.

Le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, espère que le dialogue avec les autres partis d’opposition permettra de censurer le gouvernement, qu’il juge responsable d’un échec nécessitant des explications devant le Parlement. Justifiant son retard à soutenir la commission d’enquête, il a affirmé avoir privilégié une «action plus forte» pour dénoncer les orientations gouvernementales et révéler à la société la «réalité des choses», au-delà des chiffres contestés, sans que l’objectif principal soit le renversement du gouvernement.

Lire aussi : Un fiasco signé Akhannouch: subventions à l’importation de viandes rouges, le récit d’un scandale d’État

Driss Lachgar a souligné la difficulté d’obtenir le tiers des 395 voix nécessaires pour la création d’une commission d’enquête parlementaire. Il a précisé qu’une motion de censure ne requiert que le cinquième des voix des députés. Lachgar a conclu en rappelant que son parti avait alerté depuis plus d’un an sur les risques liés à l’affaire des importations de viandes rouges, mentionnant notamment les déclarations et les chiffres contradictoires des ministres Fouzi Lakjaa, Nizar Baraka, Ryad Mezzour et Mustapha Baitas.