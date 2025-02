Sahara: le Kazakhstan exprime son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Murat Nurtleu, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan et son homologue marocain Nasser Bourita, le 28 février 2025 à Rabat (Y.Mannan/Le360)

Murat Nurtleu, également vice-premier ministre du Kazakhstan, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, se sont entretenus ce vendredi à Rabat, a indiqué un communiqué conjoint.

Lors des discussions, le Kazakhstan a exprimé «son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et s’est félicité, dans ce cadre, du plan d’autonomie présenté par le Maroc comme base sérieuse et crédible pour parvenir, à travers les négociations, à une solution politique à la question du Sahara».

M. Nasser Bourita a reçu, ce jour à Rabat, le Vice-Premier Ministre, Min. des Affaires Etrangères de la République du Kazakhstan, M. Murat Nurtelu, qui a salué les Initiatives Royales Atlantiques, consacrées à la promotion de la paix,de la stabilité et du développement en Afrique pic.twitter.com/4KZvXDtOnw — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 28, 2025

Selon le communiqué conjoint, le vice-premier ministre et chef de la diplomatie du Kazakhstan a estimé que son pays «apprécie hautement les efforts entrepris par le secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara, conformément aux paramètres définis dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur la question du Sahara».

Les deux parties ont également évoqué les possibilités de développer le partenariat politique et économique entre les deux pays via des actions bilatérales, permettant de relever la coopération à un niveau supérieur.