Le Parti révolutionnaire institutionnel mexicain soutient la souveraineté du Maroc sur son Sahara

«Notre parti marque le début d’une nouvelle étape dans ses relations internationales, réaffirmant sa reconnaissance et sa solidarité avec la lutte légitime du peuple marocain pour défendre sa souveraineté sur le Sahara», a indiqué Alejandro Moreno, président du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), formation politique historique fondée en 1929.

Cette position a été exprimée dans une publication sur le réseau social X, à l’issue d’une rencontre tenue, le mercredi 26 février à Mexico, par le leader du PRI avec Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, qui effectue une visite de deux jours au Mexique, à la tête d’une délégation de chefs de groupes parlementaires.

Hoy recibimos en el @PRI_Nacional al presidente del Parlamento del Reino de Marruecos, @RTalbiAlami, junto a los líderes de los distintos grupos parlamentarios de su país. Con esta visita, nuestro partido marca el inicio de una nueva etapa en sus relaciones internacionales,…

«Dans un monde multipolaire en constante transformation, le PRI reste à l’avant-garde, défendant les intérêts du Mexique et promouvant une architecture mondiale renouvelée», a ajouté Alejandro Moreno, insistant sur l’impératif du respect des principes de la non-intervention et de la résolution pacifique des conflits.

À l’occasion d’une session spéciale tenue le mardi 25 février à la Chambre des députés du Mexique, marquée par un discours de Rachid Talbi Alami, la députée Marcela Guerra a plaidé, au nom du PRI, en faveur de relations renforcées entre le Maroc et le Mexique, deux pays qui s’acquittent d’un rôle stratégique dans leur environnement régional respectif.

Dans son allocution à la tribune de la Chambre basse du Congrès mexicain, elle a mis en avant le potentiel du partenariat entre les deux pays, construit au fil de 60 ans de relations diplomatiques, et soutenu par plusieurs accords de coopération dans divers secteurs. La députée a également insisté sur les rôles du Maroc et du Mexique en tant que portes d’entrée respectives vers l’Afrique et les Amériques, capables de contribuer à la stabilité et au développement international.

La délégation parlementaire conduite par Rachid Talbi El Alami est composée de Mohamed Chaouki, président du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI, majorité), Ahmed Touizi, président du groupe Authenticité et modernité (PAM, majorité), Rachid Hamouni, président du groupement du Progrès et du socialisme (PPS, opposition), et Abdellah Bouanou, président du groupement Justice et développement (PJD, opposition).