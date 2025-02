Eurodéputés refoulés de Laâyoune: «Le Maroc, pays ouvert et accueillant, exerce sa souveraineté sur son Sahara», rappelle Nasser Bourita

Cette question, a-t-il répondu lors d’un point de presse tenu conjointement avec son homologue du Cap-Vert, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro, est d’abord «un non-évènement». Et de lancer une amère réalité à ces eurodéputés en leur affirmant que «comme personne ne peut entrer dans un pays européen sans respecter les règles d’entrée, ces gens doivent comprendre une chose: le Maroc exerce pleinement sa souveraineté sur ses provinces du Sud, comme il le fait sur le reste de son territoire. Ceux qui respectent cette souveraineté sont les bienvenus, en revanche ceux qui tentent de semer la confusion verront que la loi s’applique comme c’est le cas partout dans le monde». Le ministre a également rappelé que le Maroc et ses provinces du Sud sont «une zone ouverte», sachant que le Royaume a accueilli 17 millions de visiteurs, incluant des touristes, des responsables et autres.

Pour rappel, jeudi 20 février, trois eurodéputés ont été refoulés à l’aéroport du chef-lieu du Sahara marocain. Ces députés ont prétexté prendre part à un happening organisé dans la ville par des séparatistes «de l’intérieur», dans le cadre d’un «voyage d’observation». Ils ont été priés de rebrousser chemin à bord du même vol qui les avait amenés.

Lors de la conférence de presse de ce 25 février à Rabat, le ministre marocain a ajouté que «cela signifie que cette question est claire: le Maroc, et en particulier dans ses provinces du Sud, est ouvert, accueille des visiteurs, organise des réunions, des conférences et d’autres évènements». Cependant, a-t-il martelé, «il y a un système et des règles à respecter» au Maroc. Nasser Bourita a poursuivi en précisant qu’il y a «ceux qui viennent du Parlement, ceux qui viennent en visite ministérielle, ceux qui viennent pour les secteurs gouvernementaux, ceux qui viennent pour le tourisme... chacun a son propre objectif», mais «ceux qui ne respectent pas les règles, ils verront la loi s’appliquer».

Le ministre a en outre estimé que l’affaire des eurodéputés est «un coup d’épée dans l’eau», puisqu’elle n’aura «aucun impact, car le processus continue». Et de rappeler que le président du Sénat français a visité la ville de Laâyoune. Il y a «toujours des visites d’affaires et pour des raisons aussi diverses que variées. Ceux qui sont sérieux savent que le Maroc est un pays ouvert et accueillant». Mais, selon lui, ceux qui «veulent semer la confusion doivent savoir que le Maroc a des lois et des procédures qui régissent les visites d’affaires, les visites privées ou les visites touristiques». Il a précisé que chacune des visites rentre dans un «cadre légal qui lui est spécifique». Nasser Bourita a conclu en rappelant que «la souveraineté marocaine est appliquée et la loi marocaine est respectée. Elle s’applique à tout le monde».