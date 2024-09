Les drapeaux du Maroc et du Kazakhstan. (W.Belfkih/Le360)

En marge de la 79ème Assemblée générale des Nations unies, le Maroc et le Kazakhstan ont signé, le jeudi 26 septembre à New York, un accord dispensant les ressortissants des deux pays de tout visa d’entrée.

Cet accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue du Kazakhstan, Murat Nurtleu, à l’issue de leurs entretiens au siège des Nations unies à New York.