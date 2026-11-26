La République du Burundi a réitéré, jeudi, son soutien constant à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les entretiens tenus à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue burundais, Édouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement.

Le Chef de la diplomatie burundaise a également réaffirmé le soutien de son pays au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, comme la seule solution crédible et réaliste pour résoudre ce différend régional.