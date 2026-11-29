Cette position a été exprimée à l’issue d’une rencontre entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue antiguayen, Everly Paul Chet Greene, ministre des Affaires étrangères et du Commerce.

Dans une déclaration conjointe signée à cette occasion, Antigua-et-Barbuda a réitéré son soutien au Plan d’autonomie, qu’il considère comme «la seule solution crédible, sérieuse et réaliste» pour le règlement du différend régional autour du Sahara.

Le pays a également salué le consensus international croissant en faveur de cette initiative, ainsi que la dynamique impulsée par le roi Mohammed VI pour faire avancer cette solution.

Lire aussi : Sahara occidental: les angles morts du «Monde diplomatique»

Au cours de cette rencontre, les deux responsables sont également revenus sur la coopération entre le Maroc et l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), dont Antigua-et-Barbuda est membre. La partie antiguayenne s’est notamment félicitée de l’ouverture de l’ambassade de l’Organisation à Rabat, le 18 octobre 2018, ainsi que de son consulat général à Dakhla, le 31 mars 2022.

Ces deux représentations diplomatiques occupent une place importante dans les relations entre le Maroc et les pays membres de l’OECO. Elles permettent notamment de renforcer les échanges politiques, de favoriser les relations économiques et de développer les domaines de coopération entre les deux parties. C’est dans ce sens que la déclaration conjointe souligne leur rôle en tant qu’instruments de rapprochement entre le Royaume et les états de l’organisation.

La rencontre a également été l’occasion de revenir sur les relations bilatérales entre Rabat et Saint John’s. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des liens d’amitié et de coopération entre leurs pays, tout en réaffirmant leur volonté de les consolider davantage. Ce partenariat repose notamment sur le respect mutuel, la solidarité et une convergence de vues sur les principales questions d’intérêt commun.