RGPH 2024: le HCP présente l’identité visuelle de la campagne de communication

Devant une forte assistance composée notamment d’ambassadeurs accrédités au Maroc, et de représentants des divers départements ministériels, Ahmed Lahlimi Alami a décliné le spot visuel de la campagne de communication, dans laquelle la carte du Maroc est désignée par des couleurs et des visages exprimant le territoire national, la jeunesse marocaine, le progrès et l’espoir.

Ce spot visuel d’une durée de 30 secondes a été vivement applaudi par les conférenciers qui étaient réunis dans un grand hôtel de Rabat. La prochaine phase de préparation du recensement -qui a nécessité jusqu’ici 18 mois d’organisation- commencera la semaine prochaine, a affirmé Ahmed Lahlimi, par la formation en présentiel de 80.000 agents recenseurs sélectionnés en fonction de leurs aptitudes, leurs compétences et leur proximité avec les 38.000 districts (villes, villages, douars, zones industrielles et autres) formant la carte géographique globale et locale du recensement «généralisé».

«Cette identité visuelle et l’affiche du recensement appellent la population à contribuer à la réussite de cette opération sur laquelle le Maroc compte beaucoup», a souligné l’ancien ministre de l’USFP.

Ce dernier a évoqué deux points concernant «les soldats» du recensement. En premier lieu, «ces agents vont pouvoir recevoir, a-t-il dit, leurs indemnités de travail dans les 48 heures qui suivent les virements de salaires. En outre, ils vont pouvoir bénéficier d’une assurance couvrant les risques durant leur mission».

Deuxio, «l’opération de recensement vise à enregistrer tous les Marocains résidant dans le pays ainsi que les étrangers se trouvant sur le territoire national», a précisé le Haut-commissaire au plan, qui a par ailleurs salué les orientations du Roi contenues dans la lettre royale adressée au chef du gouvernement.

Il a aussi remercié le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, suite à la visioconférence qu’il a présidée avec les walis et les gouverneurs au sujet du recensement.

Enfin, Lahlimi a mis l’accent sur le caractère de la confidentialité qui marquera l’ensemble des indications recueillies par les agents dont le seul tableau de bord se résume à la tablette «intelligente» qu’ils auront en leur possession. Le Haut-commissaire au plan a conclu son intervention sur une note positive en affirmant que le recensement aura lieu dans un contexte où le Maroc entrevoit une conjoncture favorable sur les plans économique et social.