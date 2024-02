Recensement général de la population 2024: le HCP lance une plateforme pour la formation des ressources humaines

Lors de cette rencontre avec la presse, le haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi, a présenté «les modalités, en ligne et en présentiel, de sélection, de formation et d’affectation des enquêteurs, contrôleurs et superviseurs appelés à prendre en charge la collecte des données auprès des ménages, en conformité avec le processus digitalisé du RGPH 2024».

Ahmed Lahlimi a souligné l’importance du nouveau site web, qui constituera, selon lui, un espace institutionnel d’interaction avec tous ceux qui souhaiteraient s’informer, en temps réel, sur le processus de réalisation du RGPH 2024.

Lire aussi : Recensement de la population: l’UM6P va former 200.000 agents au profit du HCP

Après une présélection, le HCP procédera à une sélection des candidats en vue d’«une formation étoffée sur le terrain», c’est-à-dire dans les structures de l’institution.