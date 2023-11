Recensement de la population: l’UM6P va former 200.000 agents au profit du HCP

Pour cette formation de trois mois, dont les frais seront partagés par les deux organismes, l’UM6P mettra à la disposition du Haut-Commissariat au plan (HCP) douze studios d’enregistrement de contenus, en l’occurrence des programmes de sensibilisation et de vulgarisation conçus et produits par des experts marocains.

Du programme de formation de 200.000 agents -qui aura lieu à partir de février ou mars 2024-, ne sera retenu, dans une seconde et ultime phase, qu’un contingent de 55.000 collecteurs et contrôleurs qui auront la principale et lourde tâche de recenser «la population avec ses différentes structures et spécificités», a indiqué Ahmed Lahlimi, Haut-Commissaire au plan lors d’une présentation à laquelle a participé le président de l’UM6P, Hicham El Habti.

Ces 55.000 agents collecteurs de renseignements répartis sur 55.000 districts géographiques seront, a-t-il ajouté, équipés, chacun, d’une tablette digitale dont le programme informatique contient «deux questionnaires, l’un sur le prélèvement des données spécifiques, par exemple les statistiques économiques et sociales, dont les personnes en situation de handicap, et l’autre sur le recensement ordinaire des ménages».

Quelques 1.300 agents sélectionnés seront chargés d’établir une cartographie territoriale de la population. À la fin du recensement, ces tablettes digitales seront remises au ministère de l’Éducation nationale qui a contribué à hauteur de 40% du budget de leur achat, le reste ayant été à la charge du HCP, a affirmé Ahmed Lahlimi, ancien dirigeant de l’USFP et économiste de carrière.

Le Haut Commissaire a également indiqué que le financement total de l’organisation du recensement général de la population sera assuré par l’État, en plus d’une enveloppe de 25 millions de dirhams qui sera prise en charge par le HCP émanant de la rubrique des dépenses pour la formation de cette institution.

Lire aussi : Recensement général de la population: les nouveautés pour 2024 présentées par Ahmed Lahlimi

«Pour la couverture des frais de formation, nous allons compter également sur des dons provenant des agences spécialisées de l’Onu comme la Fnuap et l’Unicef. J’ai tout fait pour alléger les charges en optant pour les dons», a-t-il précisé avant de «saluer la disponibilité et la motivation de la célèbre UM6P qui a accepté ce partenariat visant à mettre son savoir-faire et ses compétences au service de cette opération de recensement».

Hicham El Habti a exprimé de son côté «l’honneur que ressent l’université en participant à la mise en œuvre de ce recensement» qui «fera connaitre le Maroc d’aujourd’hui grâce à une souveraineté technologique proprement marocaine».

Lire aussi : Officiel: voici la date exacte du Recensement général de 2024

La première étape du programme de formation démarrera en janvier prochain avec le lancement d’un appel à candidatures pour la sélection des 200.000 candidats, en particulier de niveau bac et plus. Le stage de formation n’est pas rémunéré, seuls les 55.000 agents retenus percevront une indemnité dont le montant n’a pas encore été fixé.

En ce qui concerne le marché des 55.000 tablettes, le HCP a confié l’achat et le contrôle des données techniques à un bureau spécialisé mis en place par le Haut-Commissariat au plan, a souligné Ahmed Lahlimi.