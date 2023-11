HCP: le chômage atteint son record historique

Cette évolution résulte d’une hausse du taux de chômage dans le milieu rural de 1,8 point, à 7%, et dans le milieu urbain de 2 points, à 17%, indique le HCP dans une note d’information relative à la situation du marché du travail au 3ème trimestre 2023, précisant que le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 18%, s’établissant à 1.625.000 personnes.

Par catégorie d’âge, la hausse la plus importante du taux de chômage est enregistrée parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (+6,5 points, à 38,2%) et les personnes âgées de 25 à 34 ans (+2,5 points, à 20,9%). Par genre, le taux de chômage s’est accru de 2,2 points pour les hommes, passant de 9,5% à 11,7%, et de 2 points pour les femmes, en évoluant de 17,8% à 19,8%. Par diplôme, ce taux a enregistré une augmentation de 2,1 points parmi les diplômés, passant de 17,7% à 19,8% et de 1,4 point parmi les non-diplômés (de 4,1% à 5,5%).

Lire aussi : HCP: hausse du taux de chômage à 12,4% au deuxième trimestre 2023

Par ailleurs, les 9 premiers mois de l’année 2023 ont été marqués par la hausse de la proportion des personnes placées récemment en situation de chômage. Ainsi, la part des personnes sans emploi depuis moins d’un an s’est élevée à 33,7%, contre 31% à la même période de l’année précédente. En revanche, la durée moyenne de chômage s’est raccourcie, passant de 33 mois à 31.

Le HCP révèle aussi que la moitié des chômeurs (50,1%) se sont retrouvés dans cette situation suite à l’achèvement ou l’arrêt des études (38,1%) ou l’atteinte de l’âge de travailler (12%).

S’agissant du nombre des actifs occupés en situation de sous-emploi, il a augmenté de 94.000 personnes à fin septembre 2023, à 1.005.000 personnes au niveau national, dont 523.000 personnes en milieu urbain et de 482.000 en milieu rural. Le taux de sous-emploi s’est ainsi situé à 9,6% au niveau national (à 8,1% en zone urbaine et à 12% en zone rurale).

Lire aussi : Maroc: plus de 60% des jeunes diplômés étaient au chômage en 2022, selon le HCP

Pour ce qui est de l’effectif de la population active occupée en situation de sous-emploi, lié au nombre d’heures travaillées, il est passé de 401.000 à 501.000 personnes au niveau national. Le taux correspondant passe de 3,7% à 4,8%. La population active occupée en situation de sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé a, quant à elle, atteint 505.000 personnes au niveau national. Le taux correspondant a quasiment stagné à 4,8%.

Le secteur des BTP (bâtiment et travaux publics), le plus touché, a connu une importante hausse du taux de sous-emploi avec +3,1 points (de 15,8% à 18,9%), suivi par le secteur de l’industrie, y compris l’artisanat, avec 2,1 points (de 5,6% à 7,7%).