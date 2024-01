Haut-commissariat au Plan: la communication, un grand enjeu du recensement de la population, prévu en cette année 2024

Cela fait déjà quelques mois que le HCP prépare le prochain recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024), le septième depuis l’indépendance du Maroc.

Menée sur le terrain et prévue en septembre 2024, cette vaste enquête se tiendra conformément aux recommandations de la Commission statistique des Nations Unies, qui exhorte les États à réaliser un recensement de la population au moins une fois tous les dix ans.

Alors que les aspects techniques et organisationnels du recensement 2024 sont déjà bien avancés, le HCP s’apprête à initier une vaste campagne de communication. Un enjeu important pour cette institution, qui souhaite «optimiser l’adhésion et la collaboration de l’ensemble de la population», écrit l’hebdomadaire La Vie Éco.

C’est dans cette optique qu’Ahmed Lahlimi, le Haut-commissaire, a lancé un appel d’offres international pour la conception et la mise en œuvre d’une campagne de communication, voulue «à 360 degrés», pour promouvoir, auprès de l’ensemble des habitants du territoire, le recensement général prévu en cette année 2024.

Réparti en deux lots, «un volet off-line» et un autre, «dédié au digital», le budget dévolu à ce marché est estimé à plus de 16,7 millions de dirhams, explique le magazine.

Selon le HCP, le but de cette campagne de communication consistera à «maximiser la compréhension de l’utilité du recensement» et à «renforcer l’engagement et la participation de la population au processus de collecte d’information, en mettant en place une communication à la fois informative, incitative et innovante».

L’institution, qui publie régulièrement des estimations statistiques, précise dans son appel d’offres que cette «campagne de communication devrait être déployée de manière intégrée», pour «assurer une portée maximale touchant l’ensemble de la population dans sa diversité géographique, démographique et culturelle».

Une décennie après le dernier recensement mené par le HCP, cette nouvelle opération va se tenir dans un contexte particulier, marqué par la succession de plusieurs crises: la pandémie du Covid-19, les conséquences de l’inflation, les effets d’un long épisode de sécheresse, et le séisme d’Al Haouz.

Ce contexte est aussi marqué par plusieurs campagnes de communication déjà lancées par le gouvernement, afin de faire connaître son programme d’aide sociale.

Compte tenu de cette situation, le HCP estime important «d’atténuer les effets de ce contexte difficile sur le vécu des ménages», de même qu’il faudra «distinguer la campagne de communication RGPH 2024 des actions gouvernementales, afin d’optimiser la réponse de la population aux sollicitations des agents recenseurs».