Recensement: dernière ligne droite pour les travaux cartographiques

.Près de 72,3 %. C’est le taux d’achèvement des travaux cartographiques comptant pour le Recensement général de la population et de l’habitat de 2024, indique La Vie Eco.

Ces activités ont débuté le 17 avril 2023 et devraient se poursuivre pendant 14 mois. «L’objectif principal de ces efforts est de diviser le territoire national en districts de recensement afin d’assurer un dénombrement exhaustif de la population lors du RGPH 2024», lit-on.

Cette approche réduit au minimum les risques d’omissions ou de duplications et aide à déterminer les ressources humaines et matérielles nécessaires pour cette opération à grande échelle. Parallèlement, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) réalise une cartographie complète des établissements économiques. «Ce processus implique une enquête approfondie pour collecter des informations sur les caractéristiques essentielles des unités de production et de service, notamment l’identification, l’activité et les détails sur l’emploi. Cette démarche contribue à la création d’un répertoire statistique intégré», lit-on encore.

À ce jour, 34 % des établissements économiques ont été géoréférencés. En utilisant des solutions informatiques mobiles intégrées développéespar le HCP, ces opérations sont entièrement numérisées. Cette approche permet la géoréférencement de toutes les propriétés résidentielles, des établissements économiques, administratifs et socioculturels sur l’ensemble du territoire national. Dans le cadre d’un effort de sensibilisation à l’importance de cette opération, le Haut-Commissariat au Plan a adressé des lettres de sensibilisation aux fédérations, ordres et associations professionnelles, aux chambres de commerce, d’industrie et de services, ainsi qu’aux chambres de l’artisanat.

Ces lettres visent à mobiliser leurs membres et à fournir l’assistance nécessaire aux participants de cette opération, y compris les enquêteurs, les contrôleurs et les superviseurs. «À cet égard, le HCP réitère son appel aux ménages et aux acteurs économiques, les encourageant à coopérer activement avec les équipes sur le terrain pour garantir l’achèvement en temps voulu des travaux. Cette coopération est cruciale pour le succès de cette opération d’envergure nationale», conclut La Vie Eco.