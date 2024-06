Recensement de la population: une opération stratégique

Dans la lettre qu’il a adressée au chef du gouvernement, le roi Mohammed VI a mis l’accent sur l’importance stratégique du recensement général de la population et de l’habitat qui sera organisé en septembre prochain.

Cette opération permettra de collecter une multitude de données et d’indicateurs à même d’actualiser les données socio-économiques des ménages, relève l’éditorial paru dans Al Akhbar du week-end (22 et 23 juin). Ces données permettront également aux décideurs d’élaborer des politiques publiques efficientes dans tous les domaines. L’opération de recensement, qui couvrira la période qui s’étend de 2024 à 2034, coïncide avec la mise en place des conclusions du nouveau modèle de développement à l’horizon 2035.

Ce modèle a défini un ensemble de priorités dans les politiques publiques du pays et à leur tête l’amélioration du capital humain. L’importance du recensement se traduit également par la collecte de données précises sur la structure démographique du pays afin de fournir les moyens de développer les principaux secteurs sociaux, notamment la santé, l’enseignement et l’habitat. Cette opération coïncide avec la révolution sociale conduite par le roi Mohammed VI qui se traduit par la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains dans le but de consacrer l’État social. Un chantier que le gouvernement a commencé à mettre en œuvre à travers la généralisation de la couverture médicale et l’allocation d’une aide directe aux familles démunies et d’une aide financière pour l’acquisition d’un logement.

Mais la garantie de l’efficacité et de la durabilité de ces différents programmes sociaux nécessite la mise à jour des données et des statistiques pour définir les catégories ciblées sur une base de données précises, relève l’éditorialiste d’Al Akhbar.

L’État a mis en place le registre national de la population (RNP) et le registre social unifié (RSU) qui définissent les indicateurs de qualité de vie. Mais ils sont basés sur les données du recensement de 2014. Il est nécessaire de les actualiser et de revoir les données politiques, économiques et sociales y afférentes.