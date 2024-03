Recensement de la population: Ahmed Lahlimi présente la plateforme de formation en ligne

Lors d’une conférence de presse dédiée à la préparation du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), Ahmed Lahlimi, Haut Commissaire au plan, a livré nombre de détails sur la nature de la formation et le mode de sélection des agents recenseurs qui se chargeront des opérations de collecte et de gestion des données auprès des ménages, ainsi que sur les phases de réalisation de cette grande opération sur laquelle les pouvoirs publics comptent construire la future stratégie de développement socio-économique du pays.

Ahmed Lahlimi a d’abord tenu à remercier les partenaires nationaux et internationaux du Haut-Commissariat au plan (HCP) «pour leur soutien technique ou financier en vue de maximaliser l’efficacité opérationnelle et de réduire le coût budgétaire du RGPH 2024», et notamment l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) et son directeur, qui ont permis le téléchargement à titre gracieux des vidéos de formation en ligne.

Ahmed Lahlimi a précisé que l’opération liée à la logistique informatique et à l’acquisition du matériel (des tablettes pour les agents recenseurs, financés par les ministères de l’Éducation nationale et du Budget) sera achevée en mai prochain. Il a souligné à ce propos que son département a préparé «un recensement digitalisé, avec une formation en ligne de trois mois fournie gracieusement». Ce dispositif est le fruit d’une «collaboration exemplaire entre l’Administration et le monde académique», s’est-il réjoui, mentionnant en particulier l’apport et l’expertise de l’Université Mohammed VI polytechnique de Benguérir (UM6P).

Concernant de l’appel à candidatures des agents recenseurs, le Haut Commissaire a indiqué que parmi les 500.000 candidatures reçues, le HCP a sélectionné 200.000 personnes qui seront dirigées vers l’étape de la formation entre le 15 mars et le 15 juin. Cet effectif est composé de jeunes diplômés à la recherche de leur premier emploi (42%), d’étudiants de l’enseignement supérieur (29%), de fonctionnaires (19%), de salariés (8%) et de retraités (2%).