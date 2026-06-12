Révision des listes électorales: le délai de dépôt des nouvelles demandes d’inscription prend fin le samedi 13 juin à minuit

À cet effet, le ministre de l’Intérieur exhorte les citoyennes et citoyens non inscrits jusqu’à présent sur les listes précitées, répondant aux conditions légales requises et âgés d’au moins 18 ans, ou qui atteindront cet âge le 23 septembre 2026, à présenter leurs demandes d’inscription avant l’expiration du délai, à savoir le 13 juin courant à minuit, via le site www.listeselectorales.ma ou auprès des bureaux de l’autorité administrative locale dont relèvent leurs lieux de résidence.

Le ministre appelle aussi les personnes ayant changé leur lieu de résidence effective en dehors du ressort territorial de la commune ou de l’arrondissement où elles sont inscrites à présenter, dans les mêmes délais, leurs demandes de transfert d’inscription sur la liste électorale de la commune ou de l’arrondissement de leur nouveau lieu de résidence effective, en accédant au site électronique précité ou à travers les bureaux de l’autorité administrative locale dont relève leur nouveau lieu de résidence.

Le ministre de l’Intérieur appelle les électrices et électeurs, notamment ceux ayant quitté la commune ou l’arrondissement où ils résidaient de manière effective, à s’assurer de leur inscription sur les listes électorales de leur nouveau lieu de résidence, soit en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727, soit en accédant au site électronique dédié aux listes électorales générales: www.listeselectorales.ma.

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D’autre part, au cas où leurs noms ne figureraient pas sur les actuelles listes électorales générales, les personnes concernées doivent soumettre une nouvelle demande d’inscription directement via le site électronique ou auprès des bureaux de l’autorité administrative locale dont relève leur nouveau lieu de résidence, et ce, avant la fin du délai fixé pour le dépôt des nouvelles demandes d’inscription ou de transfert d’inscription, à savoir au plus tard le 13 juin 2026 à minuit.

Pour les électrices et électeurs ayant changé leur lieu de résidence au sein de la même commune ou du même arrondissement, ils sont invités à procéder, durant le même délai, à l’actualisation de leur adresse dans la liste électorale de la commune ou de l’arrondissement où ils résident, soit à travers le site www.listeselectorales.ma, soit en informant l’autorité administrative locale, conclut le communiqué.