Listes électorales: le ministère de l’Intérieur lance les préparatifs pour 2026

Le ministère de l’Intérieur a officiellement lancé l’opération annuelle de révision des listes électorales générales pour l’année 2026. Cette initiative s’inscrit dans une démarche proactive visant à préparer les prochaines élections législatives, alors que la fin du mandat du gouvernement actuel approche. Une décision officielle, publiée au Bulletin officiel sous le numéro 690.26 en date du 22 avril 2026, encadre cette opération, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 18 mai.

Elle fixe notamment les différentes étapes et procédures relatives à l’inscription sur les listes électorales, au transfert de l’inscription d’une commune à une autre, ainsi qu’à la vérification des données électorales. Selon les dispositions de cette décision, les citoyens non inscrits sur les listes électorales et âgés d’au moins 18 ans au jour du scrutin, ainsi que ceux souhaitant transférer leur inscription électorale, peuvent déposer une demande entre le 15 mai et le 13 juin 2026. Deux canaux sont proposés pour effectuer ces démarches: un parcours physique, via les bureaux spécialement dédiés par les autorités locales au niveau des communes et des provinces, et un parcours dématérialisé, à travers la plateforme électronique dédiée aux listes électorales.

Cette dernière option s’inscrit dans la continuité des efforts de numérisation des procédures administratives, visant à faciliter l’accès des citoyens aux services électoraux. Pour l’examen des dossiers, la décision prévoit la tenue de réunions des commissions administratives ou des commissions administratives auxiliaires, si nécessaire, entre le 15 et le 21 juin 2026, écrit Al Akhbar. Ces instances seront chargées de statuer sur les nouvelles demandes d’inscription, les demandes de transfert d’inscription, ainsi que sur les demandes de correction des données électorales. Une fois les travaux de ces commissions achevés, les tableaux modificatifs, qui intègrent les résultats des délibérations, seront déposés dans les bureaux des autorités administratives locales du 22 au 28 juin 2026. Cette période permettra aux citoyens concernés de consulter ces documents, soit en se présentant directement aux bureaux administratifs pendant les heures de travail officielles, soit via la plateforme numérique dédiée.

Enfin, la dernière phase de cette opération consistera, pour les commissions administratives, à finaliser les listes électorales définitives pour chaque commune ou province le 10 juillet 2026. Cette étape interviendra après l’achèvement des différentes phases de vérification et de révision juridique et technique des données. Cette révision annuelle des listes électorales s’inscrit dans un contexte marqué par la préparation des prochaines élections législatives, perçues comme une étape politique majeure. Elle reflète également la volonté des autorités de mettre à jour les bases de données électorales et de garantir l’exactitude des informations relatives aux électeurs. Une démarche qui, selon le ministère de l’Intérieur, vise à renforcer la transparence des futurs scrutins. En somme, cette opération s’annonce comme une étape-clé dans l’organisation des élections législatives à venir, avec pour objectif de garantir un processus inclusif, transparent, et conforme aux exigences électorales.