Rabat : le budget 2027 éprouvé par les dépenses incompressibles de la commune

L’attention des membres du conseil communal de Rabat porte sur le projet de budget de 2027, qui comporte des crédits budgétaires destinés à plusieurs articles de fonctionnement, notamment les carburants, l’entretien des véhicules et des engins, ainsi que les dépenses liées à l’accueil, l’hébergement et la restauration. Ces crédits couvrent également les activités et festivités, de même que les voyages et déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, relaie Al Akhbar de ce vendredi 9 octobre.

Les documents du projet indiquent que la dotation consacrée aux carburants passera de 3,7 millions de dirhams en 2026 à 3,9 millions de dirhams en 2027. Ces dépenses ne se limitent pas aux carburants: le budget propose 400.000 dirhams pour l’entretien et la réparation des voitures et des engins, un montant similaire pour l’acquisition de pièces de rechange, un million de dirhams au titre des dépenses d’assistance liées aux véhicules, ainsi que 300 000 dirhams pour les taxes automobiles.

Au total, les crédits alloués aux voitures, aux engins et aux carburants atteignent 6 millions de dirhams, faisant de la gestion du parc automobile l’un des postes qui accaparent une part importante des dépenses de fonctionnement.

Dans une autre rubrique, le budget de 2027 alloue 1,5 million de dirhams aux dépenses d’accueil, d’hébergement et de restauration, soit exactement le même montant que l’année précédente. Il prévoit également une enveloppe de 400.000 dirhams pour les activités et festivités, ainsi que pour l’hébergement et la restauration liés aux activités culturelles, en plus d’un montant de 300.000 dirhams consacré à l’acquisition d’objets d’art, de présents et d’achats à titre symbolique.

Le projet de budget comprend aussi des lignes de crédits dédiées aux voyages et aux déplacements. Une somme de 310.000 dirhams est réservée aux déplacements du président de la commune et des membres du conseil, tandis qu’un montant de 400.000 dirhams est prévu pour les dépenses d’accueil, d’hébergement et de restauration à l’étranger. Pour les déplacements à l’intérieur du Royaume, le budget consacre une somme évaluée à 400.000 dirhams, auxquels s’ajoutent 100.000 dirhams pour les contrats d’assurance des membres du conseil communal, écrit Al Akhbar.

Ces rubriques devraient susciter un débat au conseil communal à propos des priorités de dépenses pour l’année prochaine et du degré d’adéquation entre les crédits et les dépenses réelles de la commune, d’autant que ce projet de budget servira de cadre financier sur lequel s’appuiera le conseil communal de Rabat pour sa gestion des dépenses de fonctionnement et l’opérationnalisation de ses projets au cours de l’année 2027.