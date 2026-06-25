Protection des données et accès à l’information: la CNDP scelle un partenariat avec la Gambie

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et la Commission de l’information de Gambie ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération africaine en matière de gouvernance numérique. Les deux institutions ont signé, ce jeudi 25 juin à Rabat, un accord de partenariat bilatéral visant à développer les échanges d’expertise, le partage de bonnes pratiques et l’assistance technique dans les domaines de la protection des données personnelles et du droit d’accès à l’information.

Le mémorandum d’entente a été paraphé par Omar Seghrouchni, président de la CNDP, et Neneh Macdouall-Gaye, présidente de la Commission de l’information de Gambie, en marge de la Rencontre africaine des commissions du droit d’accès à l’information, organisée pour la première fois au Maroc sous le thème: «L’information publique, levier de développement: droits, gouvernance et transformation numérique».

Interrogé par Le360, Omar Seghrouchni a rappelé que le droit d’accès à l’information constitue un pilier de la gouvernance publique et de la relation de confiance entre l’administration et les citoyens. «Il ne doit pas être considéré comme un moyen de perturbation ou de diffusion de fausses informations», a-t-il souligné.

Le président de la CNDP a insisté sur la nécessité d’inscrire ce droit dans une logique de transparence, de responsabilité et de qualité de l’information publique. Selon lui, l’accès à l’information ne saurait se limiter à la simple circulation des données, mais doit permettre aux citoyens de disposer d’informations fiables pour exercer pleinement leur citoyenneté et renforcer leur capacité à faire face aux phénomènes de désinformation et de manipulation informationnelle.

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De son côté, Neneh Macdouall-Gaye s’est félicitée de la conclusion de cet accord, estimant qu’il pose les bases d’une coopération durable entre les deux autorités. Elle a exprimé sa volonté de développer des échanges réguliers d’expériences et de compétences au service des institutions et des citoyens des deux pays.

Pour rappel, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) est l’autorité nationale indépendante chargée de veiller au respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. Elle veille à garantir le respect de la vie privée et des libertés fondamentales dans le traitement des données personnelles, tout en accompagnant les acteurs publics et privés dans leur mise en conformité avec le cadre juridique en vigueur.